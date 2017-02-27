vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло
Конечно покупать! Эльдорадо па27 скоро может закончиться.
надо покупать бетон и сдавать его в аренду, т.к. эльдорадо по депозитам скоро закончится и тогда сразу уйдёт вверх бетон. а вот его можно всегда сдавать хоть дорого, хоть дёшево. это у кого как мозги работают.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
jump написав:За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн. Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal. Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн. За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року. До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm
"Где же мало, когда велико ?" (с) "Не может быть" ...
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)
Когда выйдут с карантина секс-работницы: в Нидерландах назвали сроки.
Первыми из карантина будут выходить парикмахеры и рестораторы. Проституткам придется подождать, - премьер-министр
Секс-работницы в Нидерландах смогут выйти с карантина не ранее, чем осенью. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте. Он представил поэтапный план отмены карантинных ограничений, пишет Politico.
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По данным Ассоциации поставщиков секс-услуг в Берлине, более 80% из почти 200 тысяч секс-работниц — выходцы из Польши, Румынии, Украины и Болгарии. Большинство из них покинули Германию, но некоторые, а именно около 3-4%, не успели вернуться домой из-за закрытия границ и теперь фактически остались на улице.
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Все правильно написано. Только автор забыл (а может, не знал) о том, что после того, как Нацбанк ушел, появился Ситибанк. И вот он уже тарился до самого закрытия торгов, примерно до 17:00. Яркий пример, что Нацбанку "было нужнее", и он не уступил Сити ни одного доллара,брал, пока не пробили часы (15:30). А потом уже появился "бедный родственник". Кстати, Сити покупал уже с рынка, не нафтогазовские.