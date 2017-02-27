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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5348534953505351>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:28

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:30

  fin написав:
  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:
Конечно покупать! Эльдорадо па27 скоро может закончиться.


надо покупать бетон и сдавать его в аренду, т.к. эльдорадо по депозитам скоро закончится и тогда сразу уйдёт вверх бетон. а вот его можно всегда сдавать хоть дорого, хоть дёшево. это у кого как мозги работают. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:31

МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:32

Только не забывайте сразу обрабатывать антисептиком приобретенные доллары! Неотходя от кассы или от валютчика!
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:34

  fin написав:Только не забывайте сразу обрабатывать антисептиком приобретенные доллары! Неотходя от кассы или от валютчика!

их д.трамп скоро брать не будет. скажет короновирусные. у нас скажет хватает сейчас своих из под станка только вышедшие - новеньких и шурстящих, обработанные от всех вирусоа :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:57

  Moneta написав:МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Пруф?
Вообще, такого не может быть. 2 совсем мало. Думаю, будет 3-4. А 10 они и не собирались. Думали 8, но на 3 года. Т.е. в краткосроке вряд ли что-то изменится.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:57

  холява написав:
  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:


Тут ,по доллару , Вы можете проконсультироваться только у ЮРИЯ 61.
Он часто бывает по утрам .
Вечером он обычно сачком инопланетян ловит.

Вот почему у меня вечерами улов уменьшился)
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:59

"Всё уже украдено до нас!" (с)

  jump написав:За підсумками 2019 року "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) наростила чистий збиток на 30%, порівнюючи з 2018 роком, – до 1,92 млрд грн.
Про це свідчать дані звіту компанії, передає AgroPortal.
Держпідприємство 2019 року збільшило дохід від реалізації продукції на 33,3% – до 14,11 млрд грн.
За рік ДПЗКУ отримала 1,45 млрд грн валового збитку супроти 490,3 млн грн валового прибутку роком раніше і 2,91 млрд грн операційного збитку супроти 11,56 млн грн операційного прибутку 2018 року.
До активів ДПЗКУ належить 10 борошномельних підприємств у семи регіонах України загальною виробничою потужністю 1000 тонн готової продукції на добу. Все обладнання є технічно справним і готовим до безперебійної роботи.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -dpzku.htm

"Где же мало, когда велико ?" (с) "Не может быть" ... :shock:
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. Дополнительно обратите внимание на наши сообщения по данной теме от 23.11.2019 г. 25.03.2020 г. 02.04.2020 г. 08.04.2020 г. 09.04.2020 г.)
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:01

Когда выйдут с карантина секс-работницы: в Нидерландах назвали сроки.

Первыми из карантина будут выходить парикмахеры и рестораторы. Проституткам придется подождать, - премьер-министр

Секс-работницы в Нидерландах смогут выйти с карантина не ранее, чем осенью. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рютте. Он представил поэтапный план отмены карантинных ограничений, пишет Politico.

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По данным Ассоциации поставщиков секс-услуг в Берлине, более 80% из почти 200 тысяч секс-работниц — выходцы из Польши, Румынии, Украины и Болгарии. Большинство из них покинули Германию, но некоторые, а именно около 3-4%, не успели вернуться домой из-за закрытия границ и теперь фактически остались на улице.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:04

Как Нацбанк скупал доллары Нафтогаза

Все правильно написано. Только автор забыл (а может, не знал) о том, что после того, как Нацбанк ушел, появился Ситибанк. И вот он уже тарился до самого закрытия торгов, примерно до 17:00. Яркий пример, что Нацбанку "было нужнее", и он не уступил Сити ни одного доллара,брал, пока не пробили часы (15:30). А потом уже появился "бедный родственник".
Кстати, Сити покупал уже с рынка, не нафтогазовские.
Искатель
 
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