Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:21
Спору нет. Но выше высказано точно такое же предположение без пруфов и фактов. Я на это как-бы намекаю.
Просто если бы не собирались давать бабки - на кой тогда продавливать закон о бене и всё остальное?
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