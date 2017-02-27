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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5348534953505351

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Shustoff написав:
  Moneta написав:МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Пруф?
Вообще, такого не может быть. 2 совсем мало. Думаю, будет 3-4.


Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:21

  freeze написав:
Shustoff написав:
  Moneta написав:МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Пруф?
Вообще, такого не может быть. 2 совсем мало. Думаю, будет 3-4.


Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.

Спору нет. Но выше высказано точно такое же предположение без пруфов и фактов. Я на это как-бы намекаю.
Просто если бы не собирались давать бабки - на кой тогда продавливать закон о бене и всё остальное?
Shustoff
 
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  #<1 ... 5348534953505351
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