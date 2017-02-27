Додано: Чет 07 тра, 2020 20:38

Ребята вы что вчерашние?

На моей памяти только один раз МВФ расщедрился на 5 ярдов у.е. за один раз,это было в 2015-м,когда баба 200 заигралась в рефинанс и вывод бабла в слепые трасты,курс прискакал к пятикратному девалу и отметке 40,резервы были на дне какого-то шлака уровня облигаций Узбекистана,когда осталось номинально 4 ярда в ЗВР,то МВФ налил 5,но они сразу ушли своим же кредиторам,плюс был технический дефолт,но арсении полосатые слезливо попросили подождать всякие морганы.

Хотя это не помешало полосатому впоследствии пиарится,что мы не допустили дефолт!



А когда не особо прижимает то МВФ даёт просто для галочки и любит не ровные суммы,например 1.25 или 1.75 ярда.

Если какая-то укороченная программа на 18 месяцев,то будет максимум 2.25 ярда,а потом поквартально например по 625 лямов,всего 5.5 ярдов,если только все законы будут приняты и зелёный тариф не увеличат до 10 грн за кВт\ч.

Как правило мало кому удавалось даже 2-й транш из программы выбрать\получить,обычно дело заканчивается первым и самым большим(((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.