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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5349535053515352>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Shustoff написав:
  Moneta написав:МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Пруф?
Вообще, такого не может быть. 2 совсем мало. Думаю, будет 3-4.


Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:21

  freeze написав:
Shustoff написав:
  Moneta написав:МВФ вместо 10 млрд даст только 2. :oops:

Пруф?
Вообще, такого не может быть. 2 совсем мало. Думаю, будет 3-4.


Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.

Спору нет. Но выше высказано точно такое же предположение без пруфов и фактов. Я на это как-бы намекаю.
Просто если бы не собирались давать бабки - на кой тогда продавливать закон о бене и всё остальное?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:33

  espi написав:
  budivelnik написав:За квітень
НБУ заявляє про плюс 800 млн доларів в резерви ,з яких 678 млн доларів-викуплені з ринку
Але
678 * 27 =18 млрд грн.
Тобто влили 18 млрд грн ,а долар все одно падає.
Якось в мене розрив шаблону
З одного боку мільярдні втрати на митниці і податковій.з другого ріст резервів....

Страна может закрыть ВСЕ заводы , ВЕСЬ экспорт - и жить припеваючи , но ей просто не дают ...
В прошлом году заробитчане только официально завезли 17 миллиардов долларов - неофициально в разы больше ,эти деньги несут в обменники их семьи - ГДЕ нбу возьмет столько гривен чтобы их покупать ? )
Если ВСЯ страна уедет на заработки , приедет в Украину и сдаст сразу триллион долларов - курс не упадет )))
И кстати -давече НБУ клятвенно заверял , что будет покупать МАКСИМУМ 20 млн в день , а покупает в 3-5 раз больше ))))
Все разговоры про дефолт - бред ,признак дефолта - падение нац валюты , а когда ее реальная стоимость 10 а держат 27 - никакого отношения это к рыночной экономике не имеет ...

СколькоОо? :shock: :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята вы что вчерашние?
На моей памяти только один раз МВФ расщедрился на 5 ярдов у.е. за один раз,это было в 2015-м,когда баба 200 заигралась в рефинанс и вывод бабла в слепые трасты,курс прискакал к пятикратному девалу и отметке 40,резервы были на дне какого-то шлака уровня облигаций Узбекистана,когда осталось номинально 4 ярда в ЗВР,то МВФ налил 5,но они сразу ушли своим же кредиторам,плюс был технический дефолт,но арсении полосатые слезливо попросили подождать всякие морганы.
Хотя это не помешало полосатому впоследствии пиарится,что мы не допустили дефолт!

А когда не особо прижимает то МВФ даёт просто для галочки и любит не ровные суммы,например 1.25 или 1.75 ярда.
Если какая-то укороченная программа на 18 месяцев,то будет максимум 2.25 ярда,а потом поквартально например по 625 лямов,всего 5.5 ярдов,если только все законы будут приняты и зелёный тариф не увеличат до 10 грн за кВт\ч.
Как правило мало кому удавалось даже 2-й транш из программы выбрать\получить,обычно дело заканчивается первым и самым большим(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:48

Ясно одно: надо покупать баксы па27! Будет дальше только рост.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Биткоин стремительно дорожает. Уже почти 9900. Может его стоит прикупить?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нашёл,по старой программе,уже согласованной с МВФ,ожидали 2 транша в этом году по 1.75,новая программа не 36,а 18 месяцев,но Гетьманцев сказал,что первый транш будет не меньше того что согласовали.

Короче хотят 1.75 ярда у.о. и 600 лямов евро потом даст Европа.
Вот такие перспективы,но отдадут амерам ярд гарантий от 2015-го с процентами,может ещё что останется.
А выходит сепары перед новым годом дали 2.9,может вышел уже в видосике зе и растолковал на пальцах,что выгоднее русиш,намного выгоднее и условий толком никаких,всего навсего капитулировать,чем ермак и будет заниматься 14-го мая.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 тра, 2020 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:57

  varlo написав:Биткоин стремительно дорожает. Уже почти 9900. Может его стоит прикупить?

Ага, на піку пампа
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:01

  somilitark написав:Нашёл,по старой программе,уже согласованной с МВФ,ожидали 2 транша в этом году по 1.75,новая программа не 36,а 18 месяцев,но Гетьманцев сказал,что первый транш будет не меньше того что согласовали.

Короче хотят 1.75 ярда у.о. и 600 лямов евро потом даст Европа.
Вот такие перспективы,но отдадут амерам ярд гарантий от 2015-го с процентами,может ещё что останется.
А выходит сепары перед новым годом дали 2.9,может вышел уже в видосике зе и растолковал на пальцах,что выгоднее русиш,намного выгоднее и условий толком никаких,всего навсего капитулировать,чем ермак и будет заниматься 14-го мая.

Бач, а ти переживав.
Шулерам дадуть рівно стільки, щоб вернути позичене з відсотками. Видно МВФ почув тебе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:05

  flyman написав:
  somilitark написав:Нашёл,по старой программе,уже согласованной с МВФ,ожидали 2 транша в этом году по 1.75,новая программа не 36,а 18 месяцев,но Гетьманцев сказал,что первый транш будет не меньше того что согласовали.

Короче хотят 1.75 ярда у.о. и 600 лямов евро потом даст Европа.
Вот такие перспективы,но отдадут амерам ярд гарантий от 2015-го с процентами,может ещё что останется.
А выходит сепары перед новым годом дали 2.9,может вышел уже в видосике зе и растолковал на пальцах,что выгоднее русиш,намного выгоднее и условий толком никаких,всего навсего капитулировать,чем ермак и будет заниматься 14-го мая.

Бач, а ти переживав.
Шулерам дадуть рівно стільки, щоб вернути позичене з відсотками. Видно МВФ почув тебе

Лучше бы заставили отдавать,может тогда бы уже и власть определилась,на каком она стульчике,с флагом Европы или зубной пасты аквафреш.

А что это за исполнительный комитет реформ?
Будет писать тексты 95-му кварталу? И в перерывах по крышам лазить? :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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