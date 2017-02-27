Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мы начинаем делить шкуру не убитого оленя.
Пока еще и 2 никто не дает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:21
Спору нет. Но выше высказано точно такое же предположение без пруфов и фактов. Я на это как-бы намекаю.
Просто если бы не собирались давать бабки - на кой тогда продавливать закон о бене и всё остальное?
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:33
СколькоОо?
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ребята вы что вчерашние?
На моей памяти только один раз МВФ расщедрился на 5 ярдов у.е. за один раз,это было в 2015-м,когда баба 200 заигралась в рефинанс и вывод бабла в слепые трасты,курс прискакал к пятикратному девалу и отметке 40,резервы были на дне какого-то шлака уровня облигаций Узбекистана,когда осталось номинально 4 ярда в ЗВР,то МВФ налил 5,но они сразу ушли своим же кредиторам,плюс был технический дефолт,но арсении полосатые слезливо попросили подождать всякие морганы.
Хотя это не помешало полосатому впоследствии пиарится,что мы не допустили дефолт!
А когда не особо прижимает то МВФ даёт просто для галочки и любит не ровные суммы,например 1.25 или 1.75 ярда.
Если какая-то укороченная программа на 18 месяцев,то будет максимум 2.25 ярда,а потом поквартально например по 625 лямов,всего 5.5 ярдов,если только все законы будут приняты и зелёный тариф не увеличат до 10 грн за кВт\ч.
Как правило мало кому удавалось даже 2-й транш из программы выбрать\получить,обычно дело заканчивается первым и самым большим(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Биткоин стремительно дорожает. Уже почти 9900. Может его стоит прикупить?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нашёл,по старой программе,уже согласованной с МВФ,ожидали 2 транша в этом году по 1.75,новая программа не 36,а 18 месяцев,но Гетьманцев сказал,что первый транш будет не меньше того что согласовали.
Короче хотят 1.75 ярда у.о. и 600 лямов евро потом даст Европа.
Вот такие перспективы,но отдадут амерам ярд гарантий от 2015-го с процентами,может ещё что останется.
А выходит сепары перед новым годом дали 2.9,может вышел уже в видосике зе и растолковал на пальцах,что выгоднее русиш,намного выгоднее и условий толком никаких,всего навсего капитулировать,чем ермак и будет заниматься 14-го мая.
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 07 тра, 2020 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:57
Ага, на піку пампа
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:01
Бач, а ти переживав.
Шулерам дадуть рівно стільки, щоб вернути позичене з відсотками. Видно МВФ почув тебе
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:05
Лучше бы заставили отдавать,может тогда бы уже и власть определилась,на каком она стульчике,с флагом Европы или зубной пасты аквафреш.
А что это за исполнительный комитет реформ?
Будет писать тексты 95-му кварталу? И в перерывах по крышам лазить?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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