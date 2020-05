Додано: Чет 07 тра, 2020 21:22

Moneta написав: #Раскладка

МВФ, как обычно поменяли «правила игры».

Наш источник сообщает, почему это произошло.

МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.

Также есть большая вероятность смены власти в Украине.

Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.

так все таки послав в опу?

так все таки послав в опу?

тоді начинаю поважати

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/