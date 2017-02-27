Додано: Чет 07 тра, 2020 21:18

#Раскладка

МВФ, как обычно поменяли «правила игры».

Наш источник сообщает, почему это произошло.

МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.

Также есть большая вероятность смены власти в Украине.

Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.