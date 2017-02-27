#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
так все таки послав в опу? тоді начинаю поважати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?
Мда, красивый ответ . Это Вы на молдавском языке отвечали ?