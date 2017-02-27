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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5349535053515352

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:18

#Раскладка
МВФ, как обычно поменяли «правила игры».
Наш источник сообщает, почему это произошло.
МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.
Также есть большая вероятность смены власти в Украине.
Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:22

  Moneta написав:#Раскладка
МВФ, как обычно поменяли «правила игры».
Наш источник сообщает, почему это произошло.
МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.
Также есть большая вероятность смены власти в Украине.
Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.

так все таки послав в опу?
тоді начинаю поважати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:29

  varlo написав:Биткоин стремительно дорожает. Уже почти 9900. Может его стоит прикупить?

потом продадите по 2000...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:42

  Moneta написав:#Раскладка
МВФ, как обычно поменяли «правила игры».
Наш источник сообщает, почему это произошло.
МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.
Также есть большая вероятность смены власти в Украине.
Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.


Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:47

  75stasstas75 написав:flyman
Па 30+

Па33
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:49

  moldashavanin написав:
  Moneta написав:#Раскладка
МВФ, как обычно поменяли «правила игры».
Наш источник сообщает, почему это произошло.
МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.
Также есть большая вероятность смены власти в Украине.
Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.


Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?


Мда, красивый ответ .
Это Вы на молдавском языке отвечали ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:54

  холява написав:
  moldashavanin написав:
Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?


Мда, красивый ответ .
Это Вы на молдавском языке отвечали ?


Моя старалась , писать грамотно
moldashavanin
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