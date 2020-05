Каждый второй четверг в МВФ проходит пресс-конференция, на которой пресс-секретарь Фонда Джери Райс отвечает на вопросы о работе фонда и программах в разных странах.



Каждую неделю ему задают вопрос об Украине. Сегодня в ответе на вопрос об Украине Джери ответил: «There’s an ongoing virtual mission discussing policies that could be supported by what would be a standby arrangement rather than the extended fund facility» и затем он добавил, что “and then when a recovery is in place, the focus could shift back to addressing Ukraine’s longer-term structural reform needs to foster stronger and more inclusive growth”.



Перевод этого короткого высказывания звучит следующим образом: «В настоящее время продолжается виртуальная дискуссия по обсуждению политик, которые могут быть поддержаны Фондом, скорее в рамках программы standby, а не в рамках программы расширенного финансирования… а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту».



Ряд изданий сразу же перефразировали это высказывание в русло, которое им удобно. Для тех, кто меня спрашивал в последние пару часов о причинах и последствиях такого решения Фонда и хочет услышать ответ, я бы сначала ответил, что переговоры Украины с МВФ продолжаются, и окончание этих переговоров вы увидите в официальных сообщениях об Украине. Так что окончательных решений еще нет.



но даже если бы такое окончательное решение было, я бы разделил свой ответ на 2 части: инструменты МВФ и суммы финансирования для Украины.



С точки зрения программ - у МВФ есть разные инструменты помощи странам. В условиях приоритета структурных реформ Фонд предлагает странам программы расширенного кредитования – EFF. Именно такую программу фонд предложил Украине обсуждать в середине 2019, после формирования нового правительства Алексея Гончарука и парламента.



В сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед. Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF. Почему?



Первое, если вы могли видеть, в последние 2 месяца Фонд предоставлял в основном emergency financing – итого такое финансирование в рамках продуктов Rapid Financing instrument или Rapid Credit Facility было предоставлено для 50 стран в размере 17.5 млрд долларов.



Но в антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы. Одна из них – линии standby. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы. Средства по ним получить легче. Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше.



Такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем - на помощь к возврату в снижении бюджетного дефицита и будут сфокусированы на выходе экономик из кризиса.



В течение нескольких последних месяцев поменялось правительство, и под воздействием пандемии внешняя макросреда тоже поменялась. Поменялся макропрогноз: планируемый рост экономики под воздействием COVID19 сменился на падение.



Также определенным образом изменились приоритеты Правительства – например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы мвф. Также старт земельной реформы немного отложен, хотя это не супер проблематично. В то же время вырос дефицит бюджета, как реакция на кризис.



Исходя из того, что я написал в начале, standby линия - более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации, ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF. Но все может и поменяться. Но это не самое главное.



Теперь вернемся ко второму вопросу – вопросу сумм финансирования.



Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму 8 млрд долл. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ 5 млрд долл и оставшиеся 3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах.



В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 млрд долл от МВФ. В чем же зрада? А ее нет.



Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долл в рамках программы EFF, так как не требует «титанических» усилий по продвижению структурных реформ.

Но более того, давайте теперь посчитаем общие средства помощи международного сообщества, которые будут доступны для Украины после утверждения новой программы МВФ только в 2020 году. Итак:



МВФ Программа standby: 3.5 млрд долл (+1.5 млрд долл в 2021)

Bilateral финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: 0.4 млрд долл

Программа DPL Мирового Банка: 1 млрд долл

Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: 0.15 млрд долл

Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш 0.6 млрд долл

Новая макрофинансовая помощь от ЕС: 1.3 млрд долл



Посчитайте, сколько получается итого средств. Добавьте к ним валютные своп линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков. Такое соглашение уже подписали с ЕБРР США в объеме до $500 млн. При этом гривня, которую получит ЕБРР, будет направлена на кредитование экономики. Дальше – больше.



А теперь читаем снова высказывание Джери Райса: «... а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту».



В рамках программы SBA это «когда…» наступит через 12-14 месяцев, летом 2021 года. Именно тогда Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию SBA. И тогда за это время Украина получит не только более 10 млрд долл помощи международных финансовых организаций в 2020, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долл – если, конечно, Украине эти средства будут нужны.



Так что давайте не читать советских газет по утрам. А когда читать? А вообще не читайте.