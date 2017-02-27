#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
так все таки послав в опу? тоді начинаю поважати
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?
Moneta написав:#Раскладка МВФ, как обычно поменяли «правила игры». Наш источник сообщает, почему это произошло. МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом. Также есть большая вероятность смены власти в Украине. Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.
Ага . никто не спасет дупы от экономических потерь от коронавируса ?
Мда, красивый ответ . Это Вы на молдавском языке отвечали ?
Началось то, о чем давно говорили и чего ждали любители доллара - НАК "Нафтогаз" стал конвертировать свою выручку. Его первые валютные продажи прошли вчера, а сегодня он просто подмял под себя межбанк: продал порядка $150 млн.
Можно сказать, что валютный межбанк сегодня разделили "Нафтогаз" с НБУ. Из всего объема в $270 млн около $150 млн - это продажи НАКа, большую часть которых ($120 млн) в итоге выкупил Национальный банк. Говорят, что фиксировались также и валютные покупки Ситибанка, однако они значительно уступали регулятору.
Появление "Нафтогаза" и покупки Нацбанка - прогнозируемое явление. Зампред НБУ Олег Чурий еще месяц назад грозился перекупить в золотовалютные резервы регулятора чуть не всю долларовую выручку нефтяной компании. Кстати, это позволит замедлить снижение долларового запаса нашего центробанка в этом месяце: в мае Украине предстоит выплатить по госдолгу свыше $1,5 млрд (больше всего, $1 млрд, по кредиту от США).
Свежую гривну напечатают
Новая гривна будет заливаться в банковскую систему буквально завтра. На 8 мая намечен первый тендер Нацбанка по долгосрочному рефинансированию - сроком до 5 лет. Средства будут выделяться под 8%.
По одним прогнозам, НБУ завтра прокредитует банки на 10-15 млрд грн, по другим - вообще на все 15-20 млрд грн. Этот объем может стать рекордным. Среднесрочное рефинансирование Нацбанка, выделенное 30 апреля, составило лишь 6,9 млрд грн. Его получили 9 банков.
Ожидается, что значительная часть рефинансирования пойдет на покупку ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Ближайшее их размещение намечено на 12 мая, всего до конца мая запланировало три аукциона Минфина по продаже облигаций. На закрытом совещании 4 мая в министерстве сообщили о планах продать своих долговых бумаг на общую сумму 50 млрд. грн. Первые 10 млрд грн уже ушли в бюджет на этой неделе.
Также рефинансирование НБУ будет использоваться для кредитования крупных госкорпораций и часть средств может оказаться на валютном рынке. То есть использоваться на покупку доллара.
Почему МВФ изменил отношение к Украине
"К вечеру на повестке оказалась новость о смене МВФ для Украины кредитной программы в рамках сотрудничества. Однако она появилась уже после завершения торгов, потому широкая дискуссия на этот счет не получилась, она будет уже завтра. Посмотрим, какие комментарии дадут наши власти", - сказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На этот счет пока лишь строятся предположения. Допускается уменьшение общего кредитного лимита по программе с озвученных ранее президентом Зеленским $8 млрд до $3,5-5 млрд, о которых говорят финансисты сейчас.
"Важный вопрос - это размер первого транша. Хотя думаю, что получить сразу $1,8-2 млрд - вполне реально", - сказал "Стране" руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.
И сразу объяснил: смена программы с EFF на stand by не отменяет озвученных ранее требований. То есть банковский закон (так называемый "антиколомойский") принимать придется.
Продажи "Нафтогаза" сейчас будут ключевым фактором для валютного рынка и для гривны, и новости по МВФ вряд ли существенно скажутся на курсовой динамике.
Куда "Нафтогаз" утащит курс доллара
В ближайшей же перспективе дефицит бюджета будут перекрывать за счет ОВГЗ и дивидендов от крупных госпредприятий. В мае крупнейшим донором, по-видимому, станет "Нафтогаз".
Ранее заявлялось, что НАК продаст на межбанке под бюджетные платежи $2 млрд.
Теперь у госкорпорации есть два варианта действий:
1. Либо продавать каждый день по $150-200 млн, и продолжать активно скатывать курс доллара вниз. Ведь из-за карантина наш межбанк сдулся до минимума, и суточный объем его торгов совсем крошечный - $100-120 млн (с ситуативными просадками до $55 млн).
2. Либо сразу предложить Нацбанку $1-1,8 млрд. Тогда НБУ проведет валютный аукцион и напрямую выкупит весь доллар "Нафтогаза" себе в резервы. Скорее всего, предложит НАКу продать все по текущему официальному курсу.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Каждый второй четверг в МВФ проходит пресс-конференция, на которой пресс-секретарь Фонда Джери Райс отвечает на вопросы о работе фонда и программах в разных странах.
Каждую неделю ему задают вопрос об Украине. Сегодня в ответе на вопрос об Украине Джери ответил: «There’s an ongoing virtual mission discussing policies that could be supported by what would be a standby arrangement rather than the extended fund facility» и затем он добавил, что “and then when a recovery is in place, the focus could shift back to addressing Ukraine’s longer-term structural reform needs to foster stronger and more inclusive growth”.
Перевод этого короткого высказывания звучит следующим образом: «В настоящее время продолжается виртуальная дискуссия по обсуждению политик, которые могут быть поддержаны Фондом, скорее в рамках программы standby, а не в рамках программы расширенного финансирования… а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту».
Ряд изданий сразу же перефразировали это высказывание в русло, которое им удобно. Для тех, кто меня спрашивал в последние пару часов о причинах и последствиях такого решения Фонда и хочет услышать ответ, я бы сначала ответил, что переговоры Украины с МВФ продолжаются, и окончание этих переговоров вы увидите в официальных сообщениях об Украине. Так что окончательных решений еще нет.
но даже если бы такое окончательное решение было, я бы разделил свой ответ на 2 части: инструменты МВФ и суммы финансирования для Украины.
С точки зрения программ - у МВФ есть разные инструменты помощи странам. В условиях приоритета структурных реформ Фонд предлагает странам программы расширенного кредитования – EFF. Именно такую программу фонд предложил Украине обсуждать в середине 2019, после формирования нового правительства Алексея Гончарука и парламента.
В сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед. Это проблема для многих правительств, не только для Правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF. Почему?
Первое, если вы могли видеть, в последние 2 месяца Фонд предоставлял в основном emergency financing – итого такое финансирование в рамках продуктов Rapid Financing instrument или Rapid Credit Facility было предоставлено для 50 стран в размере 17.5 млрд долларов.
Но в антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы. Одна из них – линии standby. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы. Средства по ним получить легче. Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше.
Такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем - на помощь к возврату в снижении бюджетного дефицита и будут сфокусированы на выходе экономик из кризиса.
В течение нескольких последних месяцев поменялось правительство, и под воздействием пандемии внешняя макросреда тоже поменялась. Поменялся макропрогноз: планируемый рост экономики под воздействием COVID19 сменился на падение.
Также определенным образом изменились приоритеты Правительства – например, закон о бюджете на 2020 не предусматривает значительных поступлений от приватизации в 2020 году, а это была одна из структурных реформ, которые планировалось провести в рамках программы мвф. Также старт земельной реформы немного отложен, хотя это не супер проблематично. В то же время вырос дефицит бюджета, как реакция на кризис.
Исходя из того, что я написал в начале, standby линия - более адекватный продукт от МВФ в такой ситуации, ситуации преодоления кризиса, вызванного пандемией. И не только для Украины – опять-таки, именно такой продукт предложен и другим странам. Фонд сейчас не обсуждает новые программы EFF. Но все может и поменяться. Но это не самое главное.
Теперь вернемся ко второму вопросу – вопросу сумм финансирования.
Программа EFF, которую мы обсуждали до этого, была на 3 года и на сумму 8 млрд долл. В рамках этой программы в течение следующих 18 месяцев, до конца 2021 года мы планировали получить от МВФ 5 млрд долл и оставшиеся 3 млрд планировалось получить в 2022-2023 годах.
В рамках новой программы Standby мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 млрд долл от МВФ. В чем же зрада? А ее нет.
Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долл в рамках программы EFF, так как не требует «титанических» усилий по продвижению структурных реформ. Но более того, давайте теперь посчитаем общие средства помощи международного сообщества, которые будут доступны для Украины после утверждения новой программы МВФ только в 2020 году. Итак:
МВФ Программа standby: 3.5 млрд долл (+1.5 млрд долл в 2021) Bilateral финансирование от других стран, привязанное к программе МВФ: 0.4 млрд долл Программа DPL Мирового Банка: 1 млрд долл Средства Мирового банка на помощь системе здравоохранения: 0.15 млрд долл Макрофинансовая помощь от ЕС: второй транш 0.6 млрд долл Новая макрофинансовая помощь от ЕС: 1.3 млрд долл
Посчитайте, сколько получается итого средств. Добавьте к ним валютные своп линии гривня/доллар или гривня/евро, которые НБУ может получить от других центральных банков. Такое соглашение уже подписали с ЕБРР США в объеме до $500 млн. При этом гривня, которую получит ЕБРР, будет направлена на кредитование экономики. Дальше – больше.
А теперь читаем снова высказывание Джери Райса: «... а затем, когда экономика восстановится, акцент поддержки МВФ может сместиться обратно на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине с целью способствования более сильному и более инклюзивному росту».
В рамках программы SBA это «когда…» наступит через 12-14 месяцев, летом 2021 года. Именно тогда Украина сможет начать подготовку к получению новой программы расширенного финансирования EFF, чтобы получить его по окончанию SBA. И тогда за это время Украина получит не только более 10 млрд долл помощи международных финансовых организаций в 2020, но и вернется к обсуждению большей суммы нового финансирования от МВФ на … млрд долл – если, конечно, Украине эти средства будут нужны.
Так что давайте не читать советских газет по утрам. А когда читать? А вообще не читайте.
Пост зам. директора МВФ в ФБ Так что это мини-зрада и в краткосроке мало на что влияет, как я и говорил
Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться.
У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії #МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.
При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.
Водночас, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.
Питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується.
Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки.
Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.
Обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться.
У зв’язку з масштабною фінансово-економічною кризою в усьому світі через поширення COVID-19 та загальною економічною невизначеністю щодо тривалості й інтенсивності наслідків пандемії #МВФ змінив підходи до тривалості програм з країнами і пропонує варіант продовження співпраці з Україною за коротшою програмою кредитування Stand-By.
При цьому сума програми на відповідні періоди залишається незмінною.
Водночас, наразі переговорні процеси з Міжнародним валютним фондом тривають.
Питання щодо модальності програми (EFF чи Stand-by) ще дискутується.
Основна різниця між цими програмами полягає в терміні їх реалізації: Stand-by - 1,5 роки, EFF - 3 роки.
Уряд планує фіналізувати переговори з МВФ наступного тижня.