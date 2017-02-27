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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня нехорошие мысли, что Трамп обесценит доллар и 2020-ые годы могут стать годами роста инфляции резервных валют.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:24
Zebra
Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
Додано: Чет 07 тра, 2020 23:26
Кто это понял, тот каждый день не разгадывает ребусы, кто и почему ограбит страну на следующий миллион, рассматривая курс в лупу.
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