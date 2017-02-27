Zebra Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
espi написав:Полиция работает и за грабежи/убийства не отправляет бандитов под ночной домашний арест, проехал на красный свет-получит по полной любой ,хоть министр МВД - у нашей страны НЕТ будущего ... Все хотят жить как в Польше и едут туда работать - но Польша послала МВФ на 3 буквы , и скажем за кнопкодавство депутатам до 5 лет тюрьмы ...
Кто это понял, тот каждый день не разгадывает ребусы, кто и почему ограбит страну на следующий миллион, рассматривая курс в лупу.
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75stasstas75 написав:Zebra Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.
Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.
75stasstas75 написав:Zebra Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.
Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.
реальные активы за что будут покупаться? не за доллары?
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75stasstas75 написав:Zebra Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.
Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.
реальные активы за что будут покупаться? не за доллары?
Я планирую избавиться от долларов.
Сами подумайте, они хотят до 30 сентября занять ещё 3 трлн долларов, чтоб покрыть проблемы в экономике. Это сумасшедшие заимствования за короткий период, кроме как с печатного станка им никто столько не даст.