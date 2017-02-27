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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5350535153525353

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У меня нехорошие мысли, что Трамп обесценит доллар и 2020-ые годы могут стать годами роста инфляции резервных валют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:24

Zebra
Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:26

  espi написав:Полиция работает и за грабежи/убийства не отправляет бандитов под ночной домашний арест, проехал на красный свет-получит по полной любой ,хоть министр МВД - у нашей страны НЕТ будущего ...
Все хотят жить как в Польше и едут туда работать - но Польша послала МВФ на 3 буквы , и скажем за кнопкодавство депутатам до 5 лет тюрьмы ...

Кто это понял, тот каждый день не разгадывает ребусы, кто и почему ограбит страну на следующий миллион, рассматривая курс в лупу.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:34

есть табличка от пiздорез.tv

после 28-29 мая можем улететь.

Зображення

https://youtu.be/GSY9yzAzniI?t=505

Ukraine Economic Outlook

Михаил Кухар про розничную торговлю в Украине и мире, динамику внешней торговли и рынок недвижимости. Полные видео, можно посмотреть по ссылке: https://bit.ly/3dsPJqn
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:40

  75stasstas75 написав:Zebra
Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.

Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.

Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:42

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:Zebra
Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.

Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.

Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.


реальные активы за что будут покупаться? не за доллары?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:47

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:Zebra
Единолично Трамп этого сделать не может, да и кто ему даст, небольшое послабление возможно, но чтобы обесценить - исключено, но сейчас прибежит nbngbgaf или как там его, и затянет старую многолетнюю песню что доллару с америкой кирдык.

Трамп поставил своего главу ФРС, теперь творят что хотят.

Сегодня госдолг США достиг 25 трлн долларов. Это космическая сумма даже для самой сильной экономики, которая войдёт в рецессию. Нужно в этот кризис входить в реальные активы. Очень опасно становится, они хотят ускорить рост госдолга.


реальные активы за что будут покупаться? не за доллары?

Я планирую избавиться от долларов.

Сами подумайте, они хотят до 30 сентября занять ещё 3 трлн долларов, чтоб покрыть проблемы в экономике. Это сумасшедшие заимствования за короткий период, кроме как с печатного станка им никто столько не даст.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:они хотят до 30 сентября занять ещё 3 трлн долларов,


офігіти! так недавно ж 4 трлн тільки друканули?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Я планирую избавиться от долларов.
И куда? биток, золото?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:29

  greenozon написав:
  Zebra написав:они хотят до 30 сентября занять ещё 3 трлн долларов,


офігіти! так недавно ж 4 трлн тільки друканули?


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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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