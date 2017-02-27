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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5352535353545355>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 313
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
5
26.01-26.5
6%
18
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 313
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 05:14

  Zebra написав:У меня нехорошие мысли, что Трамп обесценит доллар и 2020-ые годы могут стать годами роста инфляции резервных валют.


..і Нафтогаз може загнати курс до 26.5 :(
vovamuha007
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:49

..і Нафтогаз може загнати курс до 26.5 :([/quote]

Смысл нафтогазу продавать дешеле? Разве что в приказном порядке.Опять же возвращаясь к баранам-экономике не выгодна слишком сильная гривня,ибо поступления в бюджет еще более уменьшатся.Но в нашем цирке все возможно-когда евро падает с 1,10 до 1,077-гривня укрепляется с 27,3 до 26,8.Куда там экономике ЕС до Украины! :mrgreen:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:07

  somilitark написав:
  flyman написав:
Нам бы только ночь простоять да день продержаться ... до ешелонів валюти з МВФ


Да включили кучменовскую многовекторность.
Правда хотят сесть на несколько стульчиков одновременно.
На повестке ближайшего время очень много интересного:
ермак будет сливать страну в л\днр.
Ахметов и прочие будут доить бюджет как только хотят.
А МВФу будут рассказывать какой плохой короновирус и как нам надо его дешёвого баблишка,подлатать штанишки зелёной энергетике по 0.2 доллара за кВт\ч,наверное на момент самой дорогой эл.энергии в мире.
Вот такая многоходовочка,посмотрим,надеюсь дядя Сэм хлопнет дверью и покажет своё фэ,зачем они ссорились с рашей,если мы их цинично предали и поползли на договорняки с местными феодалами и со страной агрессором.

А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся :lol:

Ну так доение олигархами бюджета,как наиглавнейшая буржуйская тайна и есть экономический смысл(уважительно)iснування незалежної України.Продажных всегда имеют,а те девушки,которые хотят взять все и сразу,получают ничего и постепенно.Вполне возможно,что МВФ даст денег,чтобы ещё на некоторое время поддержать штаны этой зелёной камарилье.Разумеется,это положительным макаром скажется на курсе гривны,на какое-то время,может на все лето.Но когда нет мозгов, то есть идеологии,понимания стратегического вектора движения,а развиты только хватательные рефлексы,то на сцену ОБЯЗАТЕЛЬНО выступает сценарий,красиво описанный одним российским мулатом.Про разбитое корыто.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:21

  heineken написав:А тут ещё замутили учётную ставку в пол опустить,посмотрел на свой банк,в котором грндепо,уже 12% брутто,капец,учитывая такие перспективы на носу,такая ставка,меньше 10% чистыми,это просто крик из рупора в ухо: грндепочеловек,беги отсюда и даже не оборачивайся :lol:

Ученую вообще надо снизить до 5% а на депо до 3%.Во всем мире деньги работают,ставки 0 или даже минус.Там депозит-это не способ заработать,а чтобы дома не валялись и не соблазняли домушников.А то привыкли -закинули лям или поболее под 24 % и сидят ровно.Зачем парится? Экономика,бизнес,инвестирование-НЕ,НЕ СЛЫХАЛИ!((( :twisted:[/quote]
Слыхали,ещё как слыхали.Низкая учётная и кредитная ставки для экономики полезны и приятны,только вот в реальности тому же бизнесу,имеющему,предположим, доступ к дешёвым деньгам,приходится все равно иметь дело с реальностью,-коррупционными налогами на разных уровнях,начиная от процесса получения дешёвого кредита и заканчивая поборами до при и после реализации товаров или услуг,отсутствием реальной защиты прав собственности,разного рода проверяющими,банальным частным и государственным рэкетом.А так вообще да, низкие ставки это хорошо.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:24

  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:

Если непонятная ситуация-не делайте ничего,подождите.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:25

Утренние курсы, 9-20:

Харьков 26.95 - 27.05,
ровные курсы, ставший привычным уже несколько дней 10 коп. спред (ПОВ, опт)

Сумы 26.90 - 27.03/27.05
Полтава 26.93 - 27.03

Вчера утром: Харьков 27.00 - 27.10, Сумы 26.95 - 27.10, Полтава 27.00 - 27.07
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:32

  goldfinger написав:
  vovamuha007 написав:башка вже тріщить...продавати долар....купувати долар...не зрозуміло :cry:

Если непонятная ситуация-не делайте ничего,подождите.

Так...вам шашечки или ехать ?
Если вам нужны доллары для конкретных целей - покупать, ловить дно удовольствие сомнительное, да и вопрос в сумме...
Если сохранить - 50 на 50 гривна/доллар и спокойно спать.
Если пытаетесь заработать на этих качелях и судя по вопросам профан в этом рынке, кидайте монетку не прогадаете.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:35

  heineken написав:
  Hotab написав:Турецкой экономике и турецкой лире приходится несладко..

https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/t ... 1029176147

Лира-мягкая валюта слабопромышленной Турции. То ли дело украинская гривня- самая крепкая валюта мировой житницы 2019 и возможно 2020 годов 8)

Да,что и говорить.Наш нарид намного мудрее.Президент ихнего умнее,а валюта крепчее.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:44

  Moneta написав:#Раскладка
МВФ, как обычно поменяли «правила игры».
Наш источник сообщает, почему это произошло.
МВФ посчитало, что на данный момент трехлетняя программа расширенного финансирования EFF (8млрд$) слишком рискованная, так как закон о земле, как и «антибанковский» закон могут быть отменены Конституционным судом.
Также есть большая вероятность смены власти в Украине.
Знаковое событие, которое произошло ещё сегодня – это замена главы миссии в Украине Рона ван Родена на Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar). Наши коллеги сообщают, что у Зеленского был конфликт с главой миссии МВФ в Украине.

Нет Бога,кроме доллара и МВФ пророк его,шучу.На самом деле,не доверять олухам,де***,а так же шулерам и клептоманам очень правильно и адекватно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:01

9-55: В Сумах прием приподнялся: 26.95 - 27.05
Patrick
 
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