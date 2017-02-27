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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53535354535553565357>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:05

Ранок. Вікно. 26,75 / 27,05
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что же, теперь посмотрим насколько парламент готов к реальным реформам) До того некие силы побоялись новых назначений в правительство и за это поплатились сокращением транша МВФ. Теперь лишь реальная поддержка реформ в парламенте сможет помочь вернуться к расширенной программе. Ждем с нетерпением результатов первых голосований :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:38

Киев, Ленинградка

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:45

  Alex2006 написав:Ну что же, теперь посмотрим насколько парламент готов к реальным реформам) До того некие силы побоялись новых назначений в правительство и за это поплатились сокращением транша МВФ. Теперь лишь реальная поддержка реформ в парламенте сможет помочь вернуться к расширенной программе. Ждем с нетерпением результатов первых голосований :)

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1295354333
почитайте, должно быть интересно
okayok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:48

Коштів Фонду з безробіття всім не вистачить

Коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Фонду з безробіття) не вистачить на всі виплати , через падіння надходжень з ЄСВ та очікуваним збільшенням безробітних.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

В квітні Кабмін виділив Фонду з безробіття 6 млрд грн з Ковід-Фонду на покриття додаткових витрат, пов’язаних зі зростанням безробіття через карантин (з них 1,3 млрд грн - це кредит).

Прогноз Кабміну за потребами Фонду у додатковому фінансуванні побудовано на розрахунку, що надходження до Фонду від сплати єдиного соціального внеску йтимуть згідно з планом.

Згідно з бюджетом Фонду, обсяг його власних надходжень (від ЄСВ) у 2020 році має становити 14,4 млрд грн. Це - зростання на 13,8%, або на 1,7 млрд грн порівняно з 2019 роком.

Проте у січні-квітні 2020 року зростання надходжень від ЄСВ (за рахунок яких фінансується Фонд) становило лише 6,5%. А суто за квітень вони взагалі впали - на 3,8% (що не дивно, з урахуванням надання права не платити ЄСВ за березень-квітень окремим ФОПам та зменшенню економічної активності в цілому).

"Тому існує значний ризик того, що Фонд буде дефіцитним, навіть без збільшення динаміки кількості безробітних.

Якщо за результатами року зростання надходжень від ЄСВ не відбудеться (що наразі виглядає як оптимістичний сценарій), дефіцит Фонду без збільшення кількості безробітних становитиме 1,7 млрд грн.

А з очікуваним збільшенням безробітних - щонайменше 3 млрд грн (=1,7 млрд грн +1,3 млрд грн кредиту)", - повідомляють експерти Центра.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:53

  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Буду краток:лучше не будет.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:57

Криза в українському ІТ вже настала. Кількість вакансій зменшилася, а відгуків на позиції за деякими категоріями стрімко зросла. Компанії зазначають, що кандидатів стало більше, але рівнів Junior і Middle. Ті, кого скоротили, готові працювати за менші гроші.

Кількість вакансій зменшилася більш як на третину. З-поміж великих міст найгірша динаміка в Харкові та Львові — зниження на 44% і 40% відповідно.
Суттєве зменшення вакансій призвело до збільшення конкуренції серед кандидатів.
https://dou.ua/lenta/articles/coronacri ... -it-april/
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:або 23 в 2020 році


:mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:58

безработные

кстати, а что сейчас, как в США, всем безработным раздают деньги ? или как и ранее не платят, если не хочешь туда куда направят устраиваться. Хотелось бы родственников за хотя бы 5 тысячами в месяц отправить туда
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