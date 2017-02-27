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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5354535553565357>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:01

  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками


більшість придбань здійснив в районі 24,хх...для себе вирішив, продавати їх намагаючись впіймати хвилю не буду, а нову гривню, яка в мене з'являється буду притримувати і та палити бамбук
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:05

  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:08

  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.


Вже підтримали Зе-реформи! :mrgreen:
До речі, чи можна перелік реформ Саакашвілі та в чому їхня суть? ;)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:10

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Буду краток:лучше не будет.


Ваши аргументы?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17

  V2 написав:
  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.


Вже підтримали Зе-реформи! :mrgreen:
До речі, чи можна перелік реформ Саакашвілі та в чому їхня суть? ;)

Ну некоторые Зе-реформы были вполне успешны, например, реформа прокуратуры при Рябошапке. Сейчас просто по непонятным причинам пошел откат и возврат в болото, так что самое время навести порядок и есть нужные челове для этого :)
Первые и самые простые шаги - дерегуляция, это можно сделать очень быстро, а эффект будет сразу. Про остальные, более длительные, следите за поданиями в Раду законопроектов :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что скажете, после майских увидим курс 26?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

Alex2006
Поки з найбільш відчутних - це відміна обов'язкової шкільної форми!

А щодо відкату реформ, то це виглядає приблизно так - по прокуратурі зробили пів кроку, зрозуміли, що незалежні прокурори не будуть виконувати ручні вказівки, тому відразу два кроки назад!
Це - не реформа, а повернення в болото!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня пятница пред длинными выходными.На межбаке гривню укрепят,чобы на выходных откупать подешевле слившим по 27,3 да и чтоб нерезов с украинскими корнями и МВФ узбагоить. Украина готова пройти коронакризис укрепив валюту!!! А вы тут на Яшу батон крошить
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:31

  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.



а в следующем пробъем 18 :lol:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:35

  Alex6 написав:
  Alex2006 написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.



а в следующем пробъем 18 :lol:

18 вряд ли, я думаю максимум сможем дойти до коридора 19-20.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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