|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:01
Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
більшість придбань здійснив в районі 24,хх...для себе вирішив, продавати їх намагаючись впіймати хвилю не буду, а нову гривню, яка в мене з'являється буду притримувати і та палити бамбук
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:05
Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:08
Alex2006 написав: Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
Вже підтримали Зе-реформи!
До речі, чи можна перелік реформ Саакашвілі та в чому їхня суть?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6621
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:10
Мизантрóп написав: Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Буду краток:лучше не будет.
Ваши аргументы?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1965
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17
V2 написав: Alex2006 написав: Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
Вже підтримали Зе-реформи!
До речі, чи можна перелік реформ Саакашвілі та в чому їхня суть?
Ну некоторые Зе-реформы были вполне успешны, например, реформа прокуратуры при Рябошапке. Сейчас просто по непонятным причинам пошел откат и возврат в болото, так что самое время навести порядок и есть нужные челове для этого
Первые и самые простые шаги - дерегуляция, это можно сделать очень быстро, а эффект будет сразу. Про остальные, более длительные, следите за поданиями в Раду законопроектов
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
что скажете, после майских увидим курс 26?
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
Alex2006
Поки з найбільш відчутних - це відміна обов'язкової шкільної форми!
А щодо відкату реформ, то це виглядає приблизно так - по прокуратурі зробили пів кроку, зрозуміли, що незалежні прокурори не будуть виконувати ручні вказівки, тому відразу два кроки назад!
Це - не реформа, а повернення в болото!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6621
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28
Сегодня пятница пред длинными выходными.На межбаке гривню укрепят,чобы на выходных откупать подешевле слившим по 27,3 да и чтоб нерезов с украинскими корнями и МВФ узбагоить. Украина готова пройти коронакризис укрепив валюту!!! А вы тут на Яшу батон крошить
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
-
heineken
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:31
Alex2006 написав: Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
а в следующем пробъем 18
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 766
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:35
Alex6 написав: Alex2006 написав: Yuri_61 написав:
Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками
Если Рада будет поддерживать предложенные реформы Саакашвили, то 23 в этом году вполне реально, где-то к октябрю-ноябрю.
а в следующем пробъем 18
18 вряд ли, я думаю максимум сможем дойти до коридора 19-20.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4392
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 784 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18433
|2274777
|
П'ят 08 тра, 2020 11:43
sleazy
|
|6939
|1553147
|
Чет 07 тра, 2020 20:42
ЛОБ
|
|399
|84553
|
|