більшість придбань здійснив в районі 24,хх...для себе вирішив, продавати їх намагаючись впіймати хвилю не буду, а нову гривню, яка в мене з'являється буду притримувати і та палити бамбук
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:01
більшість придбань здійснив в районі 24,хх...для себе вирішив, продавати їх намагаючись впіймати хвилю не буду, а нову гривню, яка в мене з'являється буду притримувати і та палити бамбук
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:10
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что скажете, после майских увидим курс 26?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20
Alex2006
Поки з найбільш відчутних - це відміна обов'язкової шкільної форми!
А щодо відкату реформ, то це виглядає приблизно так - по прокуратурі зробили пів кроку, зрозуміли, що незалежні прокурори не будуть виконувати ручні вказівки, тому відразу два кроки назад!
Це - не реформа, а повернення в болото!!!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сегодня пятница пред длинными выходными.На межбаке гривню укрепят,чобы на выходных откупать подешевле слившим по 27,3 да и чтоб нерезов с украинскими корнями и МВФ узбагоить. Украина готова пройти коронакризис укрепив валюту!!! А вы тут на Яшу батон крошить
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:39
Ребята, может, кто-то мне объяснит как вы вангуете курс < 23 в целом? Учитывая, что в январе был 25. Что ведет за собой такую уверенность в смене курса, если, по факту, наша экономика ни разу не укрепляется?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:45
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,8266 +0,0076 +0,03%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МВФ улдивлен: Зачем Украине выделять транш и валютные свопы?У нас на сегодня ЗВР и банковкая система крепки как никогда,население болеет мало и смирно сидит дома,дороги строятся,МОЗ финансируется,даже сальдо ТБ почти положительное!Да и нац.валюта укрепляется,не то что какой-то там английский фунт по уже 1,19. Скоро к нам за опытом приезжать начнут из штатов и европ
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.05.2020..............................26,814
Гривна символически укрепилась на полкопейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.
НБУ вчера выкупил 122 млн.
Остатки на коррсчетах снизились. Увеличение объема суточных сертификатов компенсировала интервенция НБУ. А расходы казначейства вчистую проиграли традиционной обналичке зарплатного периода. Примечательно, что всю неделю никто из банков не ходил в НБУ за суточным рефинансом.
В среду объем валютного рынка вырос с 260.1 до 383.4 млн. Чистый спрос составил 313.4 млн. Впервые с начала недели активизировались банки. Среди клиентских заявок усилилось превышение предложения над спросом.
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