Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

Сегодня пятница пред длинными выходными.На межбаке гривню укрепят,чобы на выходных откупать подешевле слившим по 27,3 да и чтоб нерезов с украинскими корнями и МВФ узбагоить. Украина готова пройти коронакризис укрепив валюту!!! А вы тут на Яшу батон крошить

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)