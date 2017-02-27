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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5354535553565357>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:01

  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками


більшість придбань здійснив в районі 24,хх...для себе вирішив, продавати їх намагаючись впіймати хвилю не буду, а нову гривню, яка в мене з'являється буду притримувати і та палити бамбук
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:10

  Мизантрóп написав:
  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками

Буду краток:лучше не будет.


Ваши аргументы?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что скажете, после майских увидим курс 26?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:20

Alex2006
Поки з найбільш відчутних - це відміна обов'язкової шкільної форми!

А щодо відкату реформ, то це виглядає приблизно так - по прокуратурі зробили пів кроку, зрозуміли, що незалежні прокурори не будуть виконувати ручні вказівки, тому відразу два кроки назад!
Це - не реформа, а повернення в болото!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сегодня пятница пред длинными выходными.На межбаке гривню укрепят,чобы на выходных откупать подешевле слившим по 27,3 да и чтоб нерезов с украинскими корнями и МВФ узбагоить. Украина готова пройти коронакризис укрепив валюту!!! А вы тут на Яшу батон крошить
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heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:39

Ребята, может, кто-то мне объяснит как вы вангуете курс < 23 в целом? Учитывая, что в январе был 25. Что ведет за собой такую уверенность в смене курса, если, по факту, наша экономика ни разу не укрепляется?
playhf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:45

  Искатель написав:
Не будет 23 уже. Ни в этом году, ни в следующем. Запомните этот твит.
Скажу больше: даже 25 не будет.


а 26?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,8266 +0,0076 +0,03%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МВФ улдивлен: Зачем Украине выделять транш и валютные свопы?У нас на сегодня ЗВР и банковкая система крепки как никогда,население болеет мало и смирно сидит дома,дороги строятся,МОЗ финансируется,даже сальдо ТБ почти положительное!Да и нац.валюта укрепляется,не то что какой-то там английский фунт по уже 1,19. Скоро к нам за опытом приезжать начнут из штатов и европ
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.05.2020..............................26,814
Гривна символически укрепилась на полкопейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.
НБУ вчера выкупил 122 млн.
Остатки на коррсчетах снизились. Увеличение объема суточных сертификатов компенсировала интервенция НБУ. А расходы казначейства вчистую проиграли традиционной обналичке зарплатного периода. Примечательно, что всю неделю никто из банков не ходил в НБУ за суточным рефинансом.

В среду объем валютного рынка вырос с 260.1 до 383.4 млн. Чистый спрос составил 313.4 млн. Впервые с начала недели активизировались банки. Среди клиентских заявок усилилось превышение предложения над спросом.
Сибарит
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