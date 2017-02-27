playhf написав:Ребята, может, кто-то мне объяснит как вы вангуете курс < 23 в целом? Учитывая, что в январе был 25. Что ведет за собой такую уверенность в смене курса, если, по факту, наша экономика ни разу не укрепляется?
никто такую муйню не вангует
есть здесь пару клоунов, Алекс2006 один из них второй Юрий 61
можете обоих стразу в игнор
п.с. не имеет значение какой курс был в январе, или 3 января назад. курс зависит от текущей ситуации в стране( МБ, ЗВР, выплат по ОВГЗ и внешним долгам, от паники юриков и физиков) , хотя искусственно НБУ может загнать вниз или вверх, но это чревато последствиями и даже не совсем для курса(хотя и для курса тоже),которые мы сейчас и наблюдаем
на сейчас у нас 26,92-26,96
Тася отдает по 26,94 (не уверен, что у них много валюты в кассах)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
playhf написав:Ребята, может, кто-то мне объяснит как вы вангуете курс < 23 в целом? Учитывая, что в январе был 25. Что ведет за собой такую уверенность в смене курса, если, по факту, наша экономика ни разу не укрепляется?
Это недоступно обычному разуму.Это вопрос веры.В Деда Мороза, инопланетян,доллар по 23.Теоретическая возможность всегда существует.Поэтому на нашем поле чудес так много буратин.
интересно. а какая разница на сегодня какой курс. здесь в основном были игроки на депозитных ставках и поэтому беспокоились за курс. теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс. у кого есть действительно лишние бабки, то тот вкладывает их в свой бизнес. у кого их мало, то что им даст курс 25 или 28.??? копеечные доходы??
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 08 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Хе,а чем был сформирован этот самый менталитет?Иными словами,недоверие к национальной валюте.30 годами опыта.Собака Павлова не даст соврать(если её не продали в оплату коммуналки).Можно ещё и индекс бигмака вспомнить,а девушки тогда любили бы только добрых и заботливых,гг. Я всегда смотрю на график.С начала марта по 26.03 сильный рост до 28.3,потом оттуда и до сейчас коррекция.На чем?Нафтогаз,НБУ,экспортеры.Цена выше 200 SMA,которая сейчас 25.05,смотрит вверх.Если ничего не менять и все просто будет идти,как сейчас(жизнь,конечно,внесёт коррективы),то ее тестирование произойдет в августе при цене примерно 25,7.Я вполне могу понять спекулей,продавших по 28 с целью локально пощипать траву,но глобально тренд вверх,и ещё будет возможность отыметь все стадо.Нынешняя ситуация,выглядит как 2 волна,коррекция,медленный набор позиций,то бишь конвертация в доллар на припавшем спросе.