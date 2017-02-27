Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:48

интересно.

а какая разница на сегодня какой курс.

здесь в основном были игроки на депозитных ставках и поэтому беспокоились за курс.

теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.

у кого есть действительно лишние бабки, то тот вкладывает их в свой бизнес.

у кого их мало, то что им даст курс 25 или 28.???

копеечные доходы??

Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 08 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.