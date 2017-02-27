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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5356535753585359>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:43

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex6 написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.


ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле...


но и сколько этих столбиков, но максимум 2-3 банка эти условия??
или еще есть много идиотов, которые хотят всунуть бабосы выше фонда??


для капиталов выше фонда есть ОВГЗ, недвига и не побоюсь этого слова - биткоины :mrgreen:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52

Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать

У випадку продовження карантину до кінця літа, в деяких сферах діяльності очікується подальше суттєве (більше 30%) скорочення персоналу. Зокрема це стосується сфери будівництва, індустрії гостинності, креативних та освітніх індустрій.

Про це повідомляє дослідницький підрозділ Advanter Group

Також 46% опитуваних, хто має ресторанний бізнес розглянуть повне закриття закладів у разі продовження карантину на цей термін.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/8/660271/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52

  Yuri_61 написав:Шановні форумчани!
У кого які думки про повторення сценарію 2019 року з курсом, тобто чи очікувати курс па 26, 25, 24 або 23 в 2020 році?
Прошу, поділіться коротенько своїми аргументованоми думками


Сценарій 2019 року з курсом, починаючи з червня 2020р., відбудеться з точністю навиворіт, курс буде тільки підвищуватись, - темпи динаміки підвищення важко спрогнозувати, його будуть намагатись стримувати, друкуючи гривню та спекулюючи із ОВГЗ, маніпулювати з експортом/імпортом.
Аргумент до підвищення курсу тільки один - наслідки, або відкат світової кризи на економіку України, сировинна держава відчує кризу - в якій галузі це стане катастрофою це вже інша проблема ризиків. Всі основні світові тригери свідчать про потужний тренд здешевлення національних валют сировинних держав до долара і більшу унікальність/універсальність долара як засобу захисту активів світових спекулянтів. Весь світовий економічний потенціал зараз сидить в кеші, в основному в доларі.
У курсом гривня/долар можна маніпулювати на місцевому рівні тільки так, запустивши в інформаційний простір якусь мульку навіть не маючи відношення до економіки - і народ побіг чи здавати чи купляти!
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:54

  Alex6 написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.


ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле...

Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений :lol:
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heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:04

Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах.
Турецкая валюта просела на 20%.
Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года.
Тогда лира обесценилась на 30%.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:06

  greenozon написав:Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах.
Турецкая валюта просела на 20%.
Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года.
Тогда лира обесценилась на 30%.

Насколько я вижу, сейчас лира укрепляется.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:07

greenozon
Государственные СМИ Турции писали, что падение нацвалюты произошло из-за атаки, организованной из Лондона неназванными иностранными банками. Информационное агентство Anadolu сообщило, что регуляторы инициируют разбирательства против этих банков. Отмечалось, что им грозят «большие штрафы и запреты на транзакции».
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:09

  hxbbgaf написав:
  greenozon написав:Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах.
Турецкая валюта просела на 20%.
Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года.
Тогда лира обесценилась на 30%.

Насколько я вижу, сейчас лира укрепляется.

можно не только минутный, но и тиковый график комментировать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:10

  Yuri_T написав:greenozon
Государственные СМИ Турции писали, что падение нацвалюты произошло из-за атаки, организованной из Лондона неназванными иностранными банками. Информационное агентство Anadolu сообщило, что регуляторы инициируют разбирательства против этих банков. Отмечалось, что им грозят «большие штрафы и запреты на транзакции».

Уже трем банкам запретили,в т.ч.Ситигруп.Если наши пойдут этим же путем,то вполне возможно курс 25 на 1 июня 2020
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:11

Кількість готівки в українській економіці скоротилась майже вдвічі
За підсумками 2020 року очікується, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше

З 2015 по 2019 рік частка готівки відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) знизилася з 17,8% до 9,7% станом на початок 2020 року. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України.

Такі зміни Нацбанк пояснює поширенням безготівкових операцій та зростанням частки безготівкових розрахунків в Україні.

«Українці дедалі частіше розраховуються картками у магазинах, роблять перекази з картки на картку. Безготівкові операції становлять половину – 50,3% – усіх операцій з платіжними картками», — повідомляють у Нацбанку.

За підсумками 2020 року там очікують, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше — до менш ніж 9,5%. Рівень безготівкових розрахунків, відповідно до прогнозів Нацбанку, зросте з 50,3% на початку 2020 року до 55% на початку 2021 року.

Цьому сприятиме розвиток інфраструктури, необхідної для безготівкових розрахунків. Зокрема, кількість платіжних терміналів на 1 мільйон осіб має зрости за 8,3 до 11.
jump
 
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