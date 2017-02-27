Игорь Алексеевич написав:
но и сколько этих столбиков, но максимум 2-3 банка эти условия??
или еще есть много идиотов, которые хотят всунуть бабосы выше фонда??
для капиталов выше фонда есть ОВГЗ, недвига и не побоюсь этого слова - биткоины
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:43
для капиталов выше фонда есть ОВГЗ, недвига и не побоюсь этого слова - биткоины
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
Який бізнес суттєво скоротить штат, якщо карантин продовжать
У випадку продовження карантину до кінця літа, в деяких сферах діяльності очікується подальше суттєве (більше 30%) скорочення персоналу. Зокрема це стосується сфери будівництва, індустрії гостинності, креативних та освітніх індустрій.
Про це повідомляє дослідницький підрозділ Advanter Group
Також 46% опитуваних, хто має ресторанний бізнес розглянуть повне закриття закладів у разі продовження карантину на цей термін.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:52
Сценарій 2019 року з курсом, починаючи з червня 2020р., відбудеться з точністю навиворіт, курс буде тільки підвищуватись, - темпи динаміки підвищення важко спрогнозувати, його будуть намагатись стримувати, друкуючи гривню та спекулюючи із ОВГЗ, маніпулювати з експортом/імпортом.
Аргумент до підвищення курсу тільки один - наслідки, або відкат світової кризи на економіку України, сировинна держава відчує кризу - в якій галузі це стане катастрофою це вже інша проблема ризиків. Всі основні світові тригери свідчать про потужний тренд здешевлення національних валют сировинних держав до долара і більшу унікальність/універсальність долара як засобу захисту активів світових спекулянтів. Весь світовий економічний потенціал зараз сидить в кеші, в основному в доларі.
У курсом гривня/долар можна маніпулювати на місцевому рівні тільки так, запустивши в інформаційний простір якусь мульку навіть не маючи відношення до економіки - і народ побіг чи здавати чи купляти!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:54
Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:04
Турция обвинила иностранных банкстеров в крахе лиры и запретило UBS, Citigroup и BNP Paribas обрабатывает транзакции в лирах.
Турецкая валюта просела на 20%.
Такие же обвинения были выдвинуты во время валютного кризиса 2018 года.
Тогда лира обесценилась на 30%.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:06
Насколько я вижу, сейчас лира укрепляется.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:07
greenozon
Государственные СМИ Турции писали, что падение нацвалюты произошло из-за атаки, организованной из Лондона неназванными иностранными банками. Информационное агентство Anadolu сообщило, что регуляторы инициируют разбирательства против этих банков. Отмечалось, что им грозят «большие штрафы и запреты на транзакции».
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:09
можно не только минутный, но и тиковый график комментировать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:10
Уже трем банкам запретили,в т.ч.Ситигруп.Если наши пойдут этим же путем,то вполне возможно курс 25 на 1 июня 2020
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:11
Кількість готівки в українській економіці скоротилась майже вдвічі
За підсумками 2020 року очікується, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше
З 2015 по 2019 рік частка готівки відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) знизилася з 17,8% до 9,7% станом на початок 2020 року. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України.
Такі зміни Нацбанк пояснює поширенням безготівкових операцій та зростанням частки безготівкових розрахунків в Україні.
«Українці дедалі частіше розраховуються картками у магазинах, роблять перекази з картки на картку. Безготівкові операції становлять половину – 50,3% – усіх операцій з платіжними картками», — повідомляють у Нацбанку.
За підсумками 2020 року там очікують, що частка готівки у ВВП України знизиться ще більше — до менш ніж 9,5%. Рівень безготівкових розрахунків, відповідно до прогнозів Нацбанку, зросте з 50,3% на початку 2020 року до 55% на початку 2021 року.
Цьому сприятиме розвиток інфраструктури, необхідної для безготівкових розрахунків. Зокрема, кількість платіжних терміналів на 1 мільйон осіб має зрости за 8,3 до 11.
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