Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:22

heineken написав: Alex6 написав: Игорь Алексеевич написав: теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс. теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.



ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле... ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле...

Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений

будут нести и под 8%, но для того что бы дома не лежали и можно было ими пользоваться постоянно. так сказать текущ.счёт даже со ставкой 1%этот кризис и вирус показал, что уже быть игроками на депозитах становится не выгодно.надо или лопатой работать или открывать своё дело и работать мозгами.поэтому и становится не актуально курс или 25 или 27, т.к. если имеешь свой бизнес, то изначально закладываешь на год курс 30, как заложен в бюджете и не следишь за ним пака он не начнёт приближаться к этой отметке.