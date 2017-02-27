представляю как нерезы открывают счета в Ощаде...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
представляю как нерезы открывают счета в Ощаде...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:21
не пойдут.
когда наше общество продуцирует лидеров типа "эрдоган" - сразу начинается коллективизация и гулаг.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:22
будут нести и под 8%, но для того что бы дома не лежали и можно было ими пользоваться постоянно. так сказать текущ.счёт даже со ставкой 1%
этот кризис и вирус показал, что уже быть игроками на депозитах становится не выгодно.
надо или лопатой работать или открывать своё дело и работать мозгами.
поэтому и становится не актуально курс или 25 или 27, т.к. если имеешь свой бизнес, то изначально закладываешь на год курс 30, как заложен в бюджете и не следишь за ним пака он не начнёт приближаться к этой отметке.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ленінградка - Вікторія
26,92- 26,99
Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:58
На що саме ціни хлопнуться вдвоє і коли буде оте скоро?! Даром не будуть роздавати?!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:02
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Актуальну інформацію пару років тому знаходив тут:
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:
Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.
Спасибо и на том!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:09
Интересная картинка.
Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк.
Живите своим умом!
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