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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 53575358535953605361>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  heineken написав:Уже трем банкам запретили,в т.ч.Ситигруп.Если наши пойдут этим же путем,то вполне возможно курс 25 на 1 июня 2020

представляю как нерезы открывают счета в Ощаде...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:21

  heineken написав:...Если наши пойдут этим же путем...

не пойдут.
когда наше общество продуцирует лидеров типа "эрдоган" - сразу начинается коллективизация и гулаг.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:22

  heineken написав:
  Alex6 написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.


ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле...

Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений :lol:


будут нести и под 8%, но для того что бы дома не лежали и можно было ими пользоваться постоянно. так сказать текущ.счёт даже со ставкой 1%
этот кризис и вирус показал, что уже быть игроками на депозитах становится не выгодно.
надо или лопатой работать или открывать своё дело и работать мозгами.
поэтому и становится не актуально курс или 25 или 27, т.к. если имеешь свой бизнес, то изначально закладываешь на год курс 30, как заложен в бюджете и не следишь за ним пака он не начнёт приближаться к этой отметке. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ленінградка - Вікторія
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:58

  Елена8 написав:
  Grand Touring написав:
  Елена8 написав:Это все неликвиды.
Да ну бросьте! Когда пойдет эмиссия все будут избавляться от денег и ваша двушка в центре (Бобринца) улетит как жаренный пирожок!

Лучше бы что-то умное подсказали чем ерничать. Или вы предлагаете сидеть в $ ведь скоро все цены хлопнутся вдвое ?

На що саме ціни хлопнуться вдвоє і коли буде оте скоро?! Даром не будуть роздавати?!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:02

  Qwerty написав:Или вы предлагаете сидеть в $ ведь скоро все цены хлопнутся вдвое ?


Переоценённый разваливающийся нелеквид может и схлопнется, может даже больше чем в 2е.
Продавать на дне, будут только самые нуждающиеся и отчаянные.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:кстати, а что сейчас, как в США, всем безработным раздают деньги ? или как и ранее не платят, если не хочешь туда куда направят устраиваться. Хотелось бы родственников за хотя бы 5 тысячами в месяц отправить туда

Актуальну інформацію пару років тому знаходив тут: http://forum.liga.net/Messages.asp?did=254821
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.

Спасибо и на том! :-)
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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:09

Интересная картинка.

Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк.
Живите своим умом!
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