П'ят 08 тра, 2020 15:04





Спасибо и на том! Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.Спасибо и на том!

