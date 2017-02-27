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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:24

  heineken написав:
  Alex6 написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь когда депоз.ставки упали ниже плинтуса, то какая разница какой курс.


ну у некоторых еще на пол года столбики с пополнение под 18% в деле...

Через пол-года будете перекладываться под 8 % за счастье.Куму нужны ваши депокопейки,если НБУ всем наливает под 8% без ограничений :lol:

Кстати,это проблема для людей, которые хотели бы заработать в гривне,но не играть в такую ставку.Опять же,вклад под 8% теоретически возможен, без мата,только в ситуации сильного девала и ожидания коррекционного движения на укрепление гривны,может быть на квартал,потом надо смотреть.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:27

я думал сегодня будет 140 :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 08 тра, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:31

  rasmus написав:Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.

Спасибо и на том! :-)

і що далі?
В кеш? В матрац?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:33

А вообще надо бы ввести в инструментарий анализа что-то из местного колорита,национальный индикатор,назвать,его,например "индекс конвертации пенсий" или"среднее посещение пересичными обменников".Когда курс плавно спускается или болтается вокруг да около,когда валюта никому не нужна,то это самое оно,надо брать.На рынке толпа неправа,правы большие деньги.У нас большинство ошибается уже 30 лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:35

  rasmus написав:Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.
на фоне падения экономики на 15% в долларах за этот период - у вас отличный результат!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:36

  flyman написав:
  rasmus написав:Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.

Спасибо и на том! :-)

і що далі?
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доларове депо на 2 місяці - це вже не заробіток, а щоб не тримати на руках
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:37

  Grand Touring написав:
  rasmus написав:Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.
на фоне падения экономики на 15% в долларах за этот период - у вас отличный результат!


По курсу 25 за доллар было бы 38%, но то время уже ушло .....
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:41

15-30:
Харьков 26.97 - 27.07 (утром 26.95 - 27.05),
большинство предложений на покупку-продажу наличного доллара:
26.97 - 27.07 (ПОВ, опт). Курс доллара повысился на 2 коп.

Сумы 26.95 - 27.05 (26.90 - 27.03)
Полтава 26.95 - 27.07 (26.93 - 27.03)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:46

  Grand Touring написав:
  rasmus написав:Закончил игры в ОВГЗ, делюсь результатом:

Гривневые с середины января 2019 по 19,2% (на 3 месяца) плавно перетекающие в апрельские того же года по 18,5% (на 1 год) + промежуточные и финальные депозиты на данный момент дали долларовую прибыль в 28%.
на фоне падения экономики на 15% в долларах за этот период - у вас отличный результат!


Спасибо! Просто рискнул и вложился к середине января 2019.
Теперь понимаю сам, что разговоры про прибыль 30-40% в валюте нерезидентов или "нерезидентов"(приближенных к инсайдерской информации) - не пустые сплетни.
Все верно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:47

  heineken написав:
  Yuri_T написав:именно это, по моим наблюдениям, и происходит.
гривнедеполюди, втайне, хотели бы продления карантина еще месяца на три.

По-моему не втайне и не только гривнедеполюди. Также все госслужащие,судьи и депутаны ,у кого зарплата капает независимо от присутствия на работе.Также управлять сидящими дома легче.Жаль только слетать на Бали временно низзя :evil:


Кому як, багато незадоволених зменшенням зарплат до жалюгідних 47 тис.:
Заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький стверджує, що через скорочення зарплат багато суддів звільняться, зокрема, з апеляційних та Верховного Суду. https://news.finance.ua/ua/news/-/46984 ... vku-suddiv
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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