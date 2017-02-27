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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:56

rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:59

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.05.2020.............12.05.2020
дата розрахунку...............07.05.2020.............08.05.2020
Євро..................................28,9117...................29,0966
Долар США.......................26,8185...................26,8196
После полудня доллар прибавил чуть более половины копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.
После 12 начался рост, до обеда выросли на 3 копейки. После обеда снизились на копейку. На этом динамика предпраздничной сессии закончилась.
Официальный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500. Закончили сессию на уровне открытия, относительно вчерашнего закрытия выросли на 3 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 26.2496 (-10) +57
2018 - 26.2190 (-8) +60

2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1627 (+4)

  zzzzzz написав:Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк.

Подтолкнуть банки мало, надо еще подтолкнуть нерезов к продаже с такой интенсивностью, что приведет к давлению на межбанк.
На данный момент, банки держат на тендерных депосертификатах НБУ сумму, превышающую номинальный объем олигаций у нерезов. Это краткосрочные низкоприбыльные активы. Скупая на вторичке с дисконтом облигации, банки получают значительно более прибыльные активы. На этом рынке сложился баланс спроса и предложения, который определяет цену, приемлемую и для продавцов и для покупателей. Скорость перетекания облигаций в банки определяется этим же балансом. Сам процесс выглядит вполне естественно. Иностранным спекулянтам, с учетом валютных рисков, облигации стали не столь интересны, а банкам, которым нужны именно гривневые активы высокой надежности, в самый раз. Надежность госбумаг максимальная среди всех гривневых инструментов.
Система самодостаточна и в рефинансе не нуждается.
Официальная информация о финансировании инфраструктурных проектов за счет рефинанса пока выглядит достаточно правдоподобной, чтобы не увлекаться конспирологией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

  Grand Touring написав:rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?


всегда находятся те, кто рискует и иногда срывает на этом куш. Но они в меньшинстве, ибо большинство должно проиграть, чтобы меньшинство выиграло
Я тоже думал часть долларов временно вывести в гривну в начале 2019г., но поставил повыше порог выхода, т.к. не мог предположить такого "аттракциона невиданной щедрости" случившегося в декабре на уровне 23 грн./дол. Часто логика и экономические расчёты бессильны против идиотизма :(
Vitalych-new
 
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