Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:59

zzzzzz написав: Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк. Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................08.05.2020.............12.05.2020дата розрахунку...............07.05.2020.............08.05.2020Євро..................................28,9117...................29,0966Долар США.......................26,8185...................После полудня доллар прибавил чуть более половины копейки.Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.После 12 начался рост, до обеда выросли на 3 копейки. После обеда снизились на копейку. На этом динамика предпраздничной сессии закончилась.Официальный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500. Закончили сессию на уровне открытия, относительно вчерашнего закрытия выросли на 3 копейки.Этот день в истории:2019 - 26.2496 (-10) +572018 - 26.2190 (-8) +602017 - 26.5093 (+2)2016 - 25.1627 (+4)Подтолкнуть банки мало, надо еще подтолкнуть нерезов к продаже с такой интенсивностью, что приведет к давлению на межбанк.На данный момент, банки держат на тендерных депосертификатах НБУ сумму, превышающую номинальный объем олигаций у нерезов. Это краткосрочные низкоприбыльные активы. Скупая на вторичке с дисконтом облигации, банки получают значительно более прибыльные активы. На этом рынке сложился баланс спроса и предложения, который определяет цену, приемлемую и для продавцов и для покупателей. Скорость перетекания облигаций в банки определяется этим же балансом. Сам процесс выглядит вполне естественно. Иностранным спекулянтам, с учетом валютных рисков, облигации стали не столь интересны, а банкам, которым нужны именно гривневые активы высокой надежности, в самый раз. Надежность госбумаг максимальная среди всех гривневых инструментов.Система самодостаточна и в рефинансе не нуждается.Официальная информация о финансировании инфраструктурных проектов за счет рефинанса пока выглядит достаточно правдоподобной, чтобы не увлекаться конспирологией.