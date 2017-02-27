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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:56
rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:59
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.05.2020.............12.05.2020
дата розрахунку...............07.05.2020.............08.05.2020
Євро..................................28,9117...................29,0966
Долар США.......................26,8185...................26,8196
После полудня доллар прибавил чуть более половины копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.
После 12 начался рост, до обеда выросли на 3 копейки. После обеда снизились на копейку. На этом динамика предпраздничной сессии закончилась.
Официальный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500. Закончили сессию на уровне открытия, относительно вчерашнего закрытия выросли на 3 копейки.
Этот день в истории:
2019 - 26.2496 (-10) +57
2018 - 26.2190 (-8) +60
2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1627 (+4)
Подтолкнуть банки мало, надо еще подтолкнуть нерезов к продаже с такой интенсивностью, что приведет к давлению на межбанк.
На данный момент, банки держат на тендерных депосертификатах НБУ сумму, превышающую номинальный объем олигаций у нерезов. Это краткосрочные низкоприбыльные активы. Скупая на вторичке с дисконтом облигации, банки получают значительно более прибыльные активы. На этом рынке сложился баланс спроса и предложения, который определяет цену, приемлемую и для продавцов и для покупателей. Скорость перетекания облигаций в банки определяется этим же балансом. Сам процесс выглядит вполне естественно. Иностранным спекулянтам, с учетом валютных рисков, облигации стали не столь интересны, а банкам, которым нужны именно гривневые активы высокой надежности, в самый раз. Надежность госбумаг максимальная среди всех гривневых инструментов.
Система самодостаточна и в рефинансе не нуждается.
Официальная информация о финансировании инфраструктурных проектов за счет рефинанса пока выглядит достаточно правдоподобной, чтобы не увлекаться конспирологией.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10
всегда находятся те, кто рискует и иногда срывает на этом куш. Но они в меньшинстве, ибо большинство должно проиграть, чтобы меньшинство выиграло
Я тоже думал часть долларов временно вывести в гривну в начале 2019г., но поставил повыше порог выхода, т.к. не мог предположить такого "аттракциона невиданной щедрости" случившегося в декабре на уровне 23 грн./дол. Часто логика и экономические расчёты бессильны против идиотизма
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