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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5358535953605361

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 315
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
27
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
10%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 315
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:56

rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:59

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................08.05.2020.............12.05.2020
дата розрахунку...............07.05.2020.............08.05.2020
Євро..................................28,9117...................29,0966
Долар США.......................26,8185...................26,8196
После полудня доллар прибавил чуть более половины копейки.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, ушли вниз, снизившись за полчаса на 4.5 копейки. После получасовой паузы отскочили на 2.5 копейки и уравновесились с очень узким спредом в 2 копейки.
После 12 начался рост, до обеда выросли на 3 копейки. После обеда снизились на копейку. На этом динамика предпраздничной сессии закончилась.
Официальный курс встретили котировками 26.8300 - 26.8500. Закончили сессию на уровне открытия, относительно вчерашнего закрытия выросли на 3 копейки.

Этот день в истории:
2019 - 26.2496 (-10) +57
2018 - 26.2190 (-8) +60

2017 - 26.5093 (+2)
2016 - 25.1627 (+4)

  zzzzzz написав:Как бы НБУ своим дармовым рефинансированием, не подтолкнул банки к выкупу ОВГЗ у нерезов, что приведет к давлению на межбанк.

Подтолкнуть банки мало, надо еще подтолкнуть нерезов к продаже с такой интенсивностью, что приведет к давлению на межбанк.
На данный момент, банки держат на тендерных депосертификатах НБУ сумму, превышающую номинальный объем олигаций у нерезов. Это краткосрочные низкоприбыльные активы. Скупая на вторичке с дисконтом облигации, банки получают значительно более прибыльные активы. На этом рынке сложился баланс спроса и предложения, который определяет цену, приемлемую и для продавцов и для покупателей. Скорость перетекания облигаций в банки определяется этим же балансом. Сам процесс выглядит вполне естественно. Иностранным спекулянтам, с учетом валютных рисков, облигации стали не столь интересны, а банкам, которым нужны именно гривневые активы высокой надежности, в самый раз. Надежность госбумаг максимальная среди всех гривневых инструментов.
Система самодостаточна и в рефинансе не нуждается.
Официальная информация о финансировании инфраструктурных проектов за счет рефинанса пока выглядит достаточно правдоподобной, чтобы не увлекаться конспирологией.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:10

  Grand Touring написав:rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?


всегда находятся те, кто рискует и иногда срывает на этом куш. Но они в меньшинстве, ибо большинство должно проиграть, чтобы меньшинство выиграло
Я тоже думал часть долларов временно вывести в гривну в начале 2019г., но поставил повыше порог выхода, т.к. не мог предположить такого "аттракциона невиданной щедрости" случившегося в декабре на уровне 23 грн./дол. Часто логика и экономические расчёты бессильны против идиотизма :(
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:23

Ситуация в топ100 налогоплательщиков Украины
С другой стороны, если ничего не решится, то запас прочности «Укрнафты» измеряется несколькими месяцами.

Для ОГТСУ транзит газа – основной источник дохода. Для «Нафтогаза» — тоже, поскольку вся остальная деятельность либо прямо убыточная, либо недостаточно прибыльная, когда норма прибыли меньше, чем акционер, государство, платит за привлеченные средства на рынке. Фактически «Нафтогаз» просто паразитирует на транзите. Соответственно, транзит является для «Нафтогаза» очень важным.

https://oilpoint.com.ua/yurij-vitrenko- ... -tranzite/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:06

  Grand Touring написав:rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?

інсайди були, що нерези в травні-червні на вихід, от він і ризикнув на останній хвилі прокотитись
Buxx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:23

Результаты интервенций за неделю

На этой неделе НБУ купил 199.1 млн. Из них:
- выбор лучшей цены - 40;
- по единому курсу - 159.1.
Ничего не продавал.

По дням:
- понедельник - 7.1;
- вторник - 0;
- среда - 70;
- четверг - 122;
- пятница - 0.

С начала года чистая продажа составила 524.7 млн.
Сибарит
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