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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5359536053615362

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 316
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29

:arrow:
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 08 тра, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29

  somilitark написав:Есть мнение,что сегодня минимум 10 ярдов напечатают,этот рефинанс будут оформлять раз в месяц,возможно сумма будет и 15-20 ярдов.
Курс не то слово на дне,ДНИЩЩЩЕЕЕ :idea:


Есть мнение, что это ещё не днище, компенсируют курс за счёт повышения налогов, так что курс вниз...
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Есть мнение,что сегодня минимум 10 ярдов напечатают,этот рефинанс будут оформлять раз в месяц,возможно сумма будет и 15-20 ярдов.
Курс не то слово на дне,ДНИЩЩЩЕЕЕ

Есть мнение, а есть информация: https://bank.gov.ua/files/Pres_ktender.pdf
Повідомлення про результати проведення тендера з підтримки ліквідності банків
Національний банк України повідомляє, що 08.05.2020 відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками:
- до 84 днів,
за результатами якого задоволені заявки 4-х банків на загальну суму 456,6 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних;
- до 1813 днів,
за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму 2388,39 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних;

Масштабы рефинанса оказались значительно скромнее. Количество банков, получивших рефинанс значительно больше, чем количество госбанков, которые можно заподозрить в латании бюджета. Ни список банков, ни сроки рефинанса пока не известны.
Стоит еще заметить, что вхождение в облигации за счет рефинанса для банков весьма рискованно, особенно в длинные. Долгосрочный рефинанс выдается под плавающую ставку, которая равна учетной. В случае возврата к высокой учетке банки можно нарваться на серьезные убытки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Подтолкнуть банки мало, надо еще подтолкнуть нерезов к продаже с такой интенсивностью, что приведет к давлению на межбанк.
На данный момент, банки держат на тендерных депосертификатах НБУ сумму, превышающую номинальный объем олигаций у нерезов. Это краткосрочные низкоприбыльные активы. Скупая на вторичке с дисконтом облигации, банки получают значительно более прибыльные активы. На этом рынке сложился баланс спроса и предложения, который определяет цену, приемлемую и для продавцов и для покупателей. Скорость перетекания облигаций в банки определяется этим же балансом. Сам процесс выглядит вполне естественно. Иностранным спекулянтам, с учетом валютных рисков, облигации стали не столь интересны, а банкам, которым нужны именно гривневые активы высокой надежности, в самый раз. Надежность госбумаг максимальная среди всех гривневых инструментов.
Система самодостаточна и в рефинансе не нуждается.
Официальная информация о финансировании инфраструктурных проектов за счет рефинанса пока выглядит достаточно правдоподобной, чтобы не увлекаться конспирологией.


не имея никаких инсайдов просто мысли (извините если уже было, неохото лопатить всю ветку). Вероятно есть опасение что нерезы начнут скидывать макулатуру и вторичка обвалит доходность овгз. Шаг на упреждение дать нужным банкам рефинанс под 8% чтобы они выкупили бумаги если чё. Если рефинанс под 8% будет безлимитно доступен и на другие цели, это обвалит долговой рынок, по крайней мере депозитчики разбегутся в недвижимость или в валюту. В недвижимости сейчас делать нечего, сделок нет, аренда киевских квартир упала вдвое, и не факт что все понаехи быстро вернутся после карантина. Так же наблюдается интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика, может нервы я соцопросов не проводил, но паника на РН скорее всего перенаправит потоки гривны на валютный рынок "до лучших времен".
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 тра, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:58

  Grand Touring написав:rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?


Именно так.
Читая наш форум могут приходить и не такие мысли ;-)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:01

  Сибарит написав: Долгосрочный рефинанс выдается под плавающую ставку, которая равна учетной. В случае возврата к высокой учетке банки можно нарваться на серьезные убытки.

Какие убытки?
Это у Энергоатома убытки,у пацанчиков всегда профит,когда рулят мутняки и серые схемы.
Взял под 8%,толкнул под 11 с хвостиком.
Если будет в лавочке НБУ 15,то наверное у правительства будет 20+,90-е рулят,нельзя просто так напечатать,надо обязательно прикормить прикорытные руки.
Я совсем выпустил из вида деньги Нафтогаза,он почти 40 ярдов подкинет правительству.
Плюс правительство в этом месяце уже подкинуло 10,из которых 6 отдали на погашение ОВГЗ.
Так что пока нормальная такая арифметика,39 Нафтогаз + 10 печать + 3 сегодня напечатали(может на вторичке выкупят ОВГЗ у нерезов или во вторник побегут на пикничёк к правительству),итого 52 ярда подкормят бюджет за первую половину месяца.

В прошлом месяце 43 ярда дал НБУ, 6 ярдов фактически НБУ дал Автодору через госбанк,итого 49 ярдов.
В этом месяце уже по факту 52 выдавили.Прирост налицо.

Почти половина доходов бюджета за апрель и май это "внутренние резервы", правда стоит признать,что почти без эмиссии.
Но что будет в июне?
Ведь провал по доходам будет примерно на том же уровне,это 40-50% недобора.

Да и никто не вспоминает местные бюджеты,там примерно 30% недобора,кто кормить будет регионы,или сами как-то выкрутятся?

Вот такой он карантин,можно понадеется,то июнь закроет МВФ,посмотрим.

В любом случае веселье только начинается,пока выкрутились,дали буде цикаво,если печатать просто так,то это обязательно вылезет моментально в динамике курса.
На дворе же не 93-й,когда толком даже по курсам инфу черпнуть не где было,оф.курс можно было узнать,но часто он был также далёк от реальности,как сегодняшний зе от своих обещаний год назад.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:04

  Buxx написав:
  Grand Touring написав:rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?

інсайди були, що нерези в травні-червні на вихід, от він і ризикнув на останній хвилі прокотитись


Я знал, что мой выход в НОЛЬ по доллару = 33 гривни.
Ничего более не знал, тем более, когда эти нерезы побегут ....
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика

приведи хоть несколько примеров этого массового явления ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:06

  flyman написав:
  rasmus написав:
  flyman написав:і що далі?
В кеш? В матрац?


доларове депо на 2 місяці - це вже не заробіток, а щоб не тримати на руках

і в яку банку можна цілий лот ОВДП запхати ?


на свой страх и риск сейчас, но на пару месяцев
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:10

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Есть мнение,что сегодня минимум 10 ярдов напечатают,этот рефинанс будут оформлять раз в месяц,возможно сумма будет и 15-20 ярдов.
Курс не то слово на дне,ДНИЩЩЩЕЕЕ :idea:


Есть мнение, что это ещё не днище, компенсируют курс за счёт повышения налогов, так что курс вниз...

Амвросий,не могли бы вы уточнить,каких именно налогов?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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