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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 08 тра, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29
Есть мнение, что это ещё не днище, компенсируют курс за счёт повышения налогов, так что курс вниз...
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 08 тра, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть мнение, а есть информация:
Масштабы рефинанса оказались значительно скромнее. Количество банков, получивших рефинанс значительно больше, чем количество госбанков, которые можно заподозрить в латании бюджета. Ни список банков, ни сроки рефинанса пока не известны.
Стоит еще заметить, что вхождение в облигации за счет рефинанса для банков весьма рискованно, особенно в длинные. Долгосрочный рефинанс выдается под плавающую ставку, которая равна учетной. В случае возврата к высокой учетке банки можно нарваться на серьезные убытки.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не имея никаких инсайдов просто мысли (извините если уже было, неохото лопатить всю ветку). Вероятно есть опасение что нерезы начнут скидывать макулатуру и вторичка обвалит доходность овгз. Шаг на упреждение дать нужным банкам рефинанс под 8% чтобы они выкупили бумаги если чё. Если рефинанс под 8% будет безлимитно доступен и на другие цели, это обвалит долговой рынок, по крайней мере депозитчики разбегутся в недвижимость или в валюту. В недвижимости сейчас делать нечего, сделок нет, аренда киевских квартир упала вдвое, и не факт что все понаехи быстро вернутся после карантина. Так же наблюдается интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика, может нервы я соцопросов не проводил, но паника на РН скорее всего перенаправит потоки гривны на валютный рынок "до лучших времен".
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 08 тра, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:58
Именно так.
Читая наш форум могут приходить и не такие мысли
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:01
Какие убытки?
Это у Энергоатома убытки,у пацанчиков всегда профит,когда рулят мутняки и серые схемы.
Взял под 8%,толкнул под 11 с хвостиком.
Если будет в лавочке НБУ 15,то наверное у правительства будет 20+,90-е рулят,нельзя просто так напечатать,надо обязательно прикормить прикорытные руки.
Я совсем выпустил из вида деньги Нафтогаза,он почти 40 ярдов подкинет правительству.
Плюс правительство в этом месяце уже подкинуло 10,из которых 6 отдали на погашение ОВГЗ.
Так что пока нормальная такая арифметика,39 Нафтогаз + 10 печать + 3 сегодня напечатали(может на вторичке выкупят ОВГЗ у нерезов или во вторник побегут на пикничёк к правительству),итого 52 ярда подкормят бюджет за первую половину месяца.
В прошлом месяце 43 ярда дал НБУ, 6 ярдов фактически НБУ дал Автодору через госбанк,итого 49 ярдов.
В этом месяце уже по факту 52 выдавили.Прирост налицо.
Почти половина доходов бюджета за апрель и май это "внутренние резервы", правда стоит признать,что почти без эмиссии.
Но что будет в июне?
Ведь провал по доходам будет примерно на том же уровне,это 40-50% недобора.
Да и никто не вспоминает местные бюджеты,там примерно 30% недобора,кто кормить будет регионы,или сами как-то выкрутятся?
Вот такой он карантин,можно понадеется,то июнь закроет МВФ,посмотрим.
В любом случае веселье только начинается,пока выкрутились,дали буде цикаво,если печатать просто так,то это обязательно вылезет моментально в динамике курса.
На дворе же не 93-й,когда толком даже по курсам инфу черпнуть не где было,оф.курс можно было узнать,но часто он был также далёк от реальности,как сегодняшний зе от своих обещаний год назад.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:04
Я знал, что мой выход в НОЛЬ по доллару = 33 гривни.
Ничего более не знал, тем более, когда эти нерезы побегут ....
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:06
на свой страх и риск сейчас, но на пару месяцев
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:10
Амвросий,не могли бы вы уточнить,каких именно налогов?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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