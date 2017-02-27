Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:01

Сибарит написав: Долгосрочный рефинанс выдается под плавающую ставку, которая равна учетной. В случае возврата к высокой учетке банки можно нарваться на серьезные убытки. Долгосрочный рефинанс выдается под плавающую ставку, которая равна учетной. В случае возврата к высокой учетке банки можно нарваться на серьезные убытки.

Какие убытки?Это у Энергоатома убытки,у пацанчиков всегда профит,когда рулят мутняки и серые схемы.Взял под 8%,толкнул под 11 с хвостиком.Если будет в лавочке НБУ 15,то наверное у правительства будет 20+,90-е рулят,нельзя просто так напечатать,надо обязательно прикормить прикорытные руки.Я совсем выпустил из вида деньги Нафтогаза,он почти 40 ярдов подкинет правительству.Плюс правительство в этом месяце уже подкинуло 10,из которых 6 отдали на погашение ОВГЗ.Так что пока нормальная такая арифметика,39 Нафтогаз + 10 печать + 3 сегодня напечатали(может на вторичке выкупят ОВГЗ у нерезов или во вторник побегут на пикничёк к правительству),итого 52 ярда подкормят бюджет за первую половину месяца.В прошлом месяце 43 ярда дал НБУ, 6 ярдов фактически НБУ дал Автодору через госбанк,итого 49 ярдов.В этом месяце уже по факту 52 выдавили.Прирост налицо.Почти половина доходов бюджета за апрель и май это "внутренние резервы", правда стоит признать,что почти без эмиссии.Но что будет в июне?Ведь провал по доходам будет примерно на том же уровне,это 40-50% недобора.Да и никто не вспоминает местные бюджеты,там примерно 30% недобора,кто кормить будет регионы,или сами как-то выкрутятся?Вот такой он карантин,можно понадеется,то июнь закроет МВФ,посмотрим.В любом случае веселье только начинается,пока выкрутились,дали буде цикаво,если печатать просто так,то это обязательно вылезет моментально в динамике курса.На дворе же не 93-й,когда толком даже по курсам инфу черпнуть не где было,оф.курс можно было узнать,но часто он был также далёк от реальности,как сегодняшний зе от своих обещаний год назад.