Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:58

Grand Touring написав: rasmus вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него? вы просто рискнули не имея малейшего инсайда, хотя бы намека на него?



Именно так.

Читая наш форум могут приходить и не такие мысли Именно так.Читая наш форум могут приходить и не такие мысли

"The quieter you become, the more you are able to hear"