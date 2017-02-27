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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:29
Нафтогаз вышел с продажей, к гадалке не ходи.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:45
Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 08 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:45
Наверное интересно,только вы берёте на себя столько рисков,что мама не горюй.
Деньги вы отдадите сейчас и это точно.
А вот дальше туман.
Точно вам поставят зерно оговоренного качества и объёма в срок?
Точно элеватор примет?
Точно не поднимет цену за услуги хранения?
Точно потом выдаст по первому требованию и того же качества и характеристик?
Плюс риски цены,всё таки мне кажется,что зерно это фактически гривневый актив,часто аграрии жалуются,что мол условный нибулон даёт им например 5000 за зерно,они хотят сами продавать на экспорт,типа там можно толкнуть по 6000 и получить возмещение НДС.
А на практике выходит,что только нибулон и прочий косюк с хомутынником имеют право первой брачной ночи на экспорт право,крестьянам зась.
Так что может быть,при девале могут установить цену приёма в 6000 и гуляй вальсом,хотя курс будет например 40 и цена приёма 200 у.е. за тонну,но не вам.
Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:50
це ж бумага, на віртуальне зерно,
а не фізична поставка,
нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:51
Что значит нет,ЕСТЬ!
Это как с валютой,можно купить по 27,а можно на заправке,в круглосуточном обменнике и по 30 взять,и не факт что не куклу,так что варианты есть всегда,надо просто места знать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53
В каком профите? Он по 25 налил "инсайдерам", а теперь по 27 выкупает - это расстрельная статья в советское время за госизмену и разворовывание госсобственности в особо крупных.[/quote]
НБУ - это не коммерческая структура, а РЕГУЛЯТОР. Не имеет никакого значения почём он выкупил и почем налил. Их задача - не давать курсу сильно дёргаться туда-сюда. Я сам достаточно далёкий от экономических теорий человек, но читать эту мантру со всем известного сайта надоело даже мне.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53
flyman
Фьючерс имеется ввиду,что деньги сейчас,а зерно летом и в руки.
Надеюсь продавец не намылится в тёплые края и не сменит номер телефона)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предлагают через договор возвратной финансовой помощи. Кагарлицкий хлеб.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:01
напоркуа козі баян?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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