Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:50

somilitark написав: varlo написав: А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе. А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.



Наверное интересно,только вы берёте на себя столько рисков,что мама не горюй.

Деньги вы отдадите сейчас и это точно.

А вот дальше туман.

Точно вам поставят зерно оговоренного качества и объёма в срок?

Точно элеватор примет?

Точно не поднимет цену за услуги хранения?

Точно потом выдаст по первому требованию и того же качества и характеристик?

Плюс риски цены,всё таки мне кажется,что зерно это фактически гривневый актив,часто аграрии жалуются,что мол условный нибулон даёт им например 5000 за зерно,они хотят сами продавать на экспорт,типа там можно толкнуть по 6000 и получить возмещение НДС.

А на практике выходит,что только нибулон и прочий косюк с хомутынником имеют право первой брачной ночи на экспорт право,крестьянам зась.

Так что может быть,при девале могут установить цену приёма в 6000 и гуляй вальсом,хотя курс будет например 40 и цена приёма 200 у.е. за тонну,но не вам.



це ж бумага, на віртуальне зерно,

а не фізична поставка,

нє? це ж бумага, на віртуальне зерно,а не фізична поставка,нє?

