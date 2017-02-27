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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5361536253635364>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 316
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:29

  Сибарит написав:В среду объем валютного рынка вырос с 260.1 до 383.4 млн. Чистый спрос составил 313.4 млн. Впервые с начала недели активизировались банки. Среди клиентских заявок усилилось превышение предложения над спросом.


Нафтогаз вышел с продажей, к гадалке не ходи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:45

  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 08 тра, 2020 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:45

  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.


Наверное интересно,только вы берёте на себя столько рисков,что мама не горюй.
Деньги вы отдадите сейчас и это точно.
А вот дальше туман.
Точно вам поставят зерно оговоренного качества и объёма в срок?
Точно элеватор примет?
Точно не поднимет цену за услуги хранения?
Точно потом выдаст по первому требованию и того же качества и характеристик?
Плюс риски цены,всё таки мне кажется,что зерно это фактически гривневый актив,часто аграрии жалуются,что мол условный нибулон даёт им например 5000 за зерно,они хотят сами продавать на экспорт,типа там можно толкнуть по 6000 и получить возмещение НДС.
А на практике выходит,что только нибулон и прочий косюк с хомутынником имеют право первой брачной ночи на экспорт право,крестьянам зась.
Так что может быть,при девале могут установить цену приёма в 6000 и гуляй вальсом,хотя курс будет например 40 и цена приёма 200 у.е. за тонну,но не вам.

Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:50

  somilitark написав:
  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.


Наверное интересно,только вы берёте на себя столько рисков,что мама не горюй.
Деньги вы отдадите сейчас и это точно.
А вот дальше туман.
Точно вам поставят зерно оговоренного качества и объёма в срок?
Точно элеватор примет?
Точно не поднимет цену за услуги хранения?
Точно потом выдаст по первому требованию и того же качества и характеристик?
Плюс риски цены,всё таки мне кажется,что зерно это фактически гривневый актив,часто аграрии жалуются,что мол условный нибулон даёт им например 5000 за зерно,они хотят сами продавать на экспорт,типа там можно толкнуть по 6000 и получить возмещение НДС.
А на практике выходит,что только нибулон и прочий косюк с хомутынником имеют право первой брачной ночи на экспорт право,крестьянам зась.
Так что может быть,при девале могут установить цену приёма в 6000 и гуляй вальсом,хотя курс будет например 40 и цена приёма 200 у.е. за тонну,но не вам.

Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))

це ж бумага, на віртуальне зерно,
а не фізична поставка,
нє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:51

  Игорь написав:
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены

Что значит нет,ЕСТЬ!

Это как с валютой,можно купить по 27,а можно на заправке,в круглосуточном обменнике и по 30 взять,и не факт что не куклу,так что варианты есть всегда,надо просто места знать. 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53

  Zebra написав:тобто, якщо викупить ще цих 524.7 млн, то вийде що по доларах вийшов в ноль, а курс з 24 став 27? НБУ в профіті.

В каком профите? Он по 25 налил "инсайдерам", а теперь по 27 выкупает - это расстрельная статья в советское время за госизмену и разворовывание госсобственности в особо крупных.[/quote]

НБУ - это не коммерческая структура, а РЕГУЛЯТОР. Не имеет никакого значения почём он выкупил и почем налил. Их задача - не давать курсу сильно дёргаться туда-сюда. Я сам достаточно далёкий от экономических теорий человек, но читать эту мантру со всем известного сайта надоело даже мне.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53

flyman
Фьючерс имеется ввиду,что деньги сейчас,а зерно летом и в руки.
Надеюсь продавец не намылится в тёплые края и не сменит номер телефона)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))

Предлагают через договор возвратной финансовой помощи. Кагарлицкий хлеб.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:01

  somilitark написав:flyman
Фьючерс имеется ввиду,что деньги сейчас,а зерно летом и в руки.
Надеюсь продавец не намылится в тёплые края и не сменит номер телефона)))

напоркуа козі баян?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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