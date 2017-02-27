Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:54

hxbbgaf написав: Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют. Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют.

А я помню детский мультик в котором рассказывают на пальчиках,как работает банковский кредит.Ты получаешь доллар,а потом много много работаешь,проходит год и как правило ты не можешь отдать этот доллар,ты просишь продолжить займ,правда сумма кредита уже будет не доллар,а доллар и 10 центов.Скорее всего бизнес пойдёт и ты захочешь зарабатывать больше,ты попросишь еще один доллар(условно).И вот идёт время,ты же не нищеброд,тебе надо показать свой социальный статус,ты же хозяин бизнеса,надо иметь модный дом,жену с обложки,приличное авто,а не подваренную дедушкину копейку,одеваться надо тоже не в винтажный папин костюм.Вот примерно так и закрутилась мировая экономика в послевоенное время(после 1945,особенно в 1980-хх после отмены Бреттон-Вудской валютной системы),одни давали кредиты бизнесменам,те в свою очередь предприятиям,работники и собственники стали потреблять больше,все не заметили,как отошли от принципа жить в выкопанной яме,иметь из средств производства максимум пару козлят и корову,из транспорта телегу и лошадь.Так вот к чему я веду,всё это изобилие по сути случилось из КРЕДИТНОГО доллара.Математики уже давно подсчитали,что у крупного или даже среднего предприятия шансы отдать долги,даже под 0% годовых практически равны нулю.Так как кредит растёт намного быстрее всей товарной массы и денежного оборота!!!! Я уже даже не вспоминаю о прибыли.И платить приличные зряплаты надо людям,и технических прорывов уже толком никаких не придумаешь,и конкуренция такая с помощью интернета и новых технологий,что военный шпионаж отдыхает.Так вот вся мировая экономика уже давненько(думаю с 2008-го) погрязло в долгах и перепроизводстве,причём подавляющее большинство долгов номинированы именно в американских в долларах.США просто обязаны печатать в моменты кризисов свою валюту,дабы не схлопнулась мировая торговля и производство во всём мире,иначе у кредиторов со всего мира просто не будет возможности обслуживать свои долги,а у покупателей ресурсов дабы приобретать продукцию,особенно длительного цикла потребления.Но вы не отвлекайтесь,строчите про крах Америки,может в 80-ти летнем возрасте напишите в завещании: внучки,обязательно дождитесь краха доллара,умоляю вас,продолжайте моё дело быть вечным ждуном,не забывайте про смысл всей моей жизни