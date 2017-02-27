RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5361536253635364

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 316
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
43
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
65
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:03

  varlo написав:
  somilitark написав:Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))

Предлагают через договор возвратной финансовой помощи. Кагарлицкий хлеб.

Не надо оно вам,купите евро или доллар и не долбите себе мозги проблемами.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11273
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:08

  Игорь написав:
  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены


капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23 :oops: :evil:
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1279
З нами з: 04.06.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:09

Страна непуганых ... (не опять, а снова)

  heineken написав:МВФ улдивлен: Зачем Украине выделять транш и валютные свопы?У нас на сегодня ЗВР и банковкая система крепки как никогда,население болеет мало и смирно сидит дома,дороги строятся,МОЗ финансируется,даже сальдо ТБ почти положительное!Да и нац.валюта укрепляется,не то что какой-то там английский фунт по уже 1,19. Скоро к нам за опытом приезжать начнут из штатов и европ

И деньги у них на месте... :mrgreen: "Тенденції банківського сектору" :
https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Weekly_Banking_Trends_2020-05-06.pdf?v=4
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 11.03.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:22

  Moneta написав:Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.

Заслушали ? Удовлетворительно ? Где инфа ? ПолистайТЕ Страну.
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2201 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23

  somilitark написав:
  varlo написав:
  somilitark написав:Но если сильно хотите,то пробуйте,теория это одно,но надо обязательно проверится деньгами,пока денюжки есть и карман жгут)))

Предлагают через договор возвратной финансовой помощи. Кагарлицкий хлеб.

Не надо оно вам,купите евро или доллар и не долбите себе мозги проблемами.

Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21432
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vitalych-new написав:Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать

Нет, форварды в долларе. Элеватор арендуется по договору долгосрочной аренды у ТОВ Агромарс. Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
Востаннє редагувалось varlo в П'ят 08 тра, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют.
Я так понимаю что над туалетной бумагой , в которую загоняли весь период карантина нависла угроза?
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 447
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:54

  hxbbgaf написав:Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют.


А я помню детский мультик в котором рассказывают на пальчиках,как работает банковский кредит.
Ты получаешь доллар,а потом много много работаешь,проходит год и как правило ты не можешь отдать этот доллар,ты просишь продолжить займ,правда сумма кредита уже будет не доллар,а доллар и 10 центов.
Скорее всего бизнес пойдёт и ты захочешь зарабатывать больше,ты попросишь еще один доллар(условно).
И вот идёт время,ты же не нищеброд,тебе надо показать свой социальный статус,ты же хозяин бизнеса,надо иметь модный дом,жену с обложки,приличное авто,а не подваренную дедушкину копейку,одеваться надо тоже не в винтажный папин костюм.
Вот примерно так и закрутилась мировая экономика в послевоенное время(после 1945,особенно в 1980-хх после отмены Бреттон-Вудской валютной системы),одни давали кредиты бизнесменам,те в свою очередь предприятиям,работники и собственники стали потреблять больше,все не заметили,как отошли от принципа жить в выкопанной яме,иметь из средств производства максимум пару козлят и корову,из транспорта телегу и лошадь.
Так вот к чему я веду,всё это изобилие по сути случилось из КРЕДИТНОГО доллара.
Математики уже давно подсчитали,что у крупного или даже среднего предприятия шансы отдать долги,даже под 0% годовых практически равны нулю.Так как кредит растёт намного быстрее всей товарной массы и денежного оборота!!!! Я уже даже не вспоминаю о прибыли.
И платить приличные зряплаты надо людям,и технических прорывов уже толком никаких не придумаешь,и конкуренция такая с помощью интернета и новых технологий,что военный шпионаж отдыхает.
Так вот вся мировая экономика уже давненько(думаю с 2008-го) погрязло в долгах и перепроизводстве,причём подавляющее большинство долгов номинированы именно в американских в долларах.
США просто обязаны печатать в моменты кризисов свою валюту,дабы не схлопнулась мировая торговля и производство во всём мире,иначе у кредиторов со всего мира просто не будет возможности обслуживать свои долги,а у покупателей ресурсов дабы приобретать продукцию,особенно длительного цикла потребления.

Но вы не отвлекайтесь,строчите про крах Америки,может в 80-ти летнем возрасте напишите в завещании: внучки,обязательно дождитесь краха доллара,умоляю вас,продолжайте моё дело быть вечным ждуном,не забывайте про смысл всей моей жизни :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11273
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57

  varlo написав: Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?

В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11273
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 5361536253635364
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, stm, varlo і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1843, 1844, 1845
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18447 2276036
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 20:27
ib_investor
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6941 1553431
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 14:08
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 84580
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.