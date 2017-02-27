Не надо оно вам,купите евро или доллар и не долбите себе мозги проблемами.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:03
Не надо оно вам,купите евро или доллар и не долбите себе мозги проблемами.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:08
капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:09
Страна непуганых ... (не опять, а снова)
И деньги у них на месте... "Тенденції банківського сектору" :
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:22
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:23
Зебра вон уже задумался, что с любой бумагой может выйти как с советским рублем. И быстрей всего так выйдет с той бумагой, в которую больше всего загоняют.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нет, форварды в долларе. Элеватор арендуется по договору долгосрочной аренды у ТОВ Агромарс. Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
Востаннє редагувалось varlo в П'ят 08 тра, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:54
А я помню детский мультик в котором рассказывают на пальчиках,как работает банковский кредит.
Ты получаешь доллар,а потом много много работаешь,проходит год и как правило ты не можешь отдать этот доллар,ты просишь продолжить займ,правда сумма кредита уже будет не доллар,а доллар и 10 центов.
Скорее всего бизнес пойдёт и ты захочешь зарабатывать больше,ты попросишь еще один доллар(условно).
И вот идёт время,ты же не нищеброд,тебе надо показать свой социальный статус,ты же хозяин бизнеса,надо иметь модный дом,жену с обложки,приличное авто,а не подваренную дедушкину копейку,одеваться надо тоже не в винтажный папин костюм.
Вот примерно так и закрутилась мировая экономика в послевоенное время(после 1945,особенно в 1980-хх после отмены Бреттон-Вудской валютной системы),одни давали кредиты бизнесменам,те в свою очередь предприятиям,работники и собственники стали потреблять больше,все не заметили,как отошли от принципа жить в выкопанной яме,иметь из средств производства максимум пару козлят и корову,из транспорта телегу и лошадь.
Так вот к чему я веду,всё это изобилие по сути случилось из КРЕДИТНОГО доллара.
Математики уже давно подсчитали,что у крупного или даже среднего предприятия шансы отдать долги,даже под 0% годовых практически равны нулю.Так как кредит растёт намного быстрее всей товарной массы и денежного оборота!!!! Я уже даже не вспоминаю о прибыли.
И платить приличные зряплаты надо людям,и технических прорывов уже толком никаких не придумаешь,и конкуренция такая с помощью интернета и новых технологий,что военный шпионаж отдыхает.
Так вот вся мировая экономика уже давненько(думаю с 2008-го) погрязло в долгах и перепроизводстве,причём подавляющее большинство долгов номинированы именно в американских в долларах.
США просто обязаны печатать в моменты кризисов свою валюту,дабы не схлопнулась мировая торговля и производство во всём мире,иначе у кредиторов со всего мира просто не будет возможности обслуживать свои долги,а у покупателей ресурсов дабы приобретать продукцию,особенно длительного цикла потребления.
Но вы не отвлекайтесь,строчите про крах Америки,может в 80-ти летнем возрасте напишите в завещании: внучки,обязательно дождитесь краха доллара,умоляю вас,продолжайте моё дело быть вечным ждуном,не забывайте про смысл всей моей жизни
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:57
В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В долларах.
А вы посмотрите сами, например, сколько стоила картошка прошлой осенью и сейчас.
То же и с культурами (пшеница 2-3 кл, соя, ячмень) происходит.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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