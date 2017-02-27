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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:09
Varlo
somilitark написав: varlo написав:
Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему
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Игорь
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:09
varlo написав: Vitalych-new написав:
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать
Нет, форварды в долларе. Элеватор арендуется по договору долгосрочной аренды у ТОВ Агромарс. Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
осенью зерно упадёт в баксах, сильно...
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edvardd
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:10
В середу писав про 26,5. Думаю, що 14-15 травня, після засідання ВР, можемо цей рівень побачити з високою долею імовірності.
По великому рахунку, поки немає що додати до написаного. Але додалося конкретики в політичній складовій. За останніми, далеко не найінформативнішими і найправдивішими даними соцопитувань, рейтинг слуг сильно впав Більше того, мери великих міст і місцеві еліти зрозуміли слабке місце слуг і почали методично і ефективно бити. Такими темпами, до жовтня, правляча партія може втратити все на місцевих виборах, що буде означати повний контроль над місцевими бюджетами і ресурсами конкурентів і примарні перспективи на повтор результату чи хоча б якийсь вагомий результат на наступних виборах ВР. З цим явно будуть змушені щось робити. Першим кроком, думаю, буде дозвіл на виїзд заробітчан (тим більше, якщо вони залишаться - вони точно не за слуг будуть голосувати і ще багатьох підбурять), що відновить валютні перекази. Оскільки у електорату слуг основними аргументами є холодильник і його наповненість, то буде завдання тримати інфляцію в жорстких рамках, чого не можливо буде зробити при значній девальвації нацвалюти.
Крім того, Європа і світ досить динамічно перезавантажують економіку. Через це все бачу дуже імовірним зміцнення грн і далі ближче до 26...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:13
edvardd написав:
осенью зерно упадёт в бакс
А в феврале-марте 2021?
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varlo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:17
orest
Не, ну мечтать то оно не вредно, но то что курс пойдет к 28 и выше - очевидно совершенно.
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75stasstas75
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:28
[quote="4959189:orest"]В середу писав про 26,5. Думаю, що 14-15 травня, після засідання ВР, можемо цей рівень побачити з високою долею імовірності.
На жаль курс національноі валюти дуже часто залежить не від економіки,але від якихось примарних засідань ради та не меньш примарних рішень. Можливо Ви праві,і побачимо 26 або нижче.А борги та дефіцит бюджету-то таке...
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:38
75stasstas75 написав:orest
Не, ну мечтать то оно не вредно, но то что курс пойдет к 28 и выше - очевидно совершенно.
Вот и власть делает всё чтобы спасти деньги гривно вкладчиков, нате вам льготный курс 24 нате ещё ставки по гривно-депозитам близкин к ставкам по валюте. Но гривнодепозитчик всё равно продолжает верить в Великую Украинскую шару 10-17% годовых на протяжении 10 лет при стабильном курсе.
Экономике как воздух нужны деньги, и похоже кроме овгз и рефинанса брать их больше негде. Чем ниже будет учетная ставка, тем больше соблазна банкам привлекать не заработанные трудом, а свеже-нарисованные у нбу. Кому нужны гривно - крошки, когда у нбу можно взять хоть ярд без затрат на привлечение и обслуживание вкладчиков. Это ж сколько отделений можно закрыть и персонала уволить. Новое экономическое чудо уже рядом.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 тра, 2020 21:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:38
varlo написав:
А вы посмотрите сами, например, сколько стоила картошка прошлой осенью и сейчас.
11 и 10 соответственно. Это очень примерно. Но никак не на 20-30% больше.
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Игорь
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:53
Игорь написав: varlo написав:
А вы посмотрите сами, например, сколько стоила картошка прошлой осенью и сейчас.
11 и 10 соответственно. Это очень примерно. Но никак не на 20-30% больше.
Да, хорошая была по 10, а сейчас хорошая по 15. Плохая по 12, за 11 не видел.
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varlo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:17
varlo написав: Игорь написав: varlo написав:
А вы посмотрите сами, например, сколько стоила картошка прошлой осенью и сейчас.
11 и 10 соответственно. Это очень примерно. Но никак не на 20-30% больше.
Да, хорошая была по 10, а сейчас хорошая по 15. Плохая по 12, за 11 не видел.
Вы точно об оптовых ценах говорите?
По-моему вы хотите замкнуть и создать великую тройку гениев писателей этой ветки.
Первые это Алекс(до 15-го года дипломнет) и Юрий 61,вы сегодня вечером пытаетесь вклиниться в их дружную компанию
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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