Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:10

В середу писав про 26,5. Думаю, що 14-15 травня, після засідання ВР, можемо цей рівень побачити з високою долею імовірності.



По великому рахунку, поки немає що додати до написаного. Але додалося конкретики в політичній складовій. За останніми, далеко не найінформативнішими і найправдивішими даними соцопитувань, рейтинг слуг сильно впав Більше того, мери великих міст і місцеві еліти зрозуміли слабке місце слуг і почали методично і ефективно бити. Такими темпами, до жовтня, правляча партія може втратити все на місцевих виборах, що буде означати повний контроль над місцевими бюджетами і ресурсами конкурентів і примарні перспективи на повтор результату чи хоча б якийсь вагомий результат на наступних виборах ВР. З цим явно будуть змушені щось робити. Першим кроком, думаю, буде дозвіл на виїзд заробітчан (тим більше, якщо вони залишаться - вони точно не за слуг будуть голосувати і ще багатьох підбурять), що відновить валютні перекази. Оскільки у електорату слуг основними аргументами є холодильник і його наповненість, то буде завдання тримати інфляцію в жорстких рамках, чого не можливо буде зробити при значній девальвації нацвалюти.



Крім того, Європа і світ досить динамічно перезавантажують економіку. Через це все бачу дуже імовірним зміцнення грн і далі ближче до 26...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.