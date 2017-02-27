Кабмин намерен в мае создать 500 тыс. рабочих мест "Уже в мае задача стоит создать 500 тыс. новых рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса", - сказал он в ходе программы "Свобода слова" на телеканале "Украина". https://interfax.com.ua/news/general/654053.html
С апреля украинским медикам повысят зарплату - об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В период пандемии коронавируса врачи требуют материальных привилегий, учитывая условия, в которых они работают. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/s- ... vosti.html
Врачи киевской больницы скорой помощи пожаловались на резкое снижение зарплат "Как нам дальше работать, как кормить семьи?". "Примерно на 40-50% зарплата снизилась", - рассказали они журналистам на брифинге возле больницы, который состоялся в среду. https://lb.ua/society/2020/05/06/456903 ... koroy.html
Moneta написав:Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.
Заслушали ? Удовлетворительно ? Где инфа ? ПолистайТЕ Страну.
перенесли на 13 мая. насчет страны сарказм не понятен. альтернатива - мантры гривнодепозитчиков и очень редкая инфа от многоуважаемых участников МБ на этой ветке.
ну и споры на 100 грн с сотрудником "средней дистрибьюции" (фейспалм)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Торговля на валютном межбанке была не очень масштабной. Объем сильно сократился - со вчерашних $270 млн до $98 млн.
Казначеи рассказали, что главным валютным продавцом на межбанке третий день подряд остается НАК "Нафтогаз", просто сегодня продавал не очень много доллара. Говорят, что сделки проводил через Укргазбанк и Ощадбанк. Из числа покупателей выделяли Ситибанк, который взял на рынке не самую крупную сумму (до $10 млн), тем не менее его сделки превышали покупки коллег. В Нацбанке, судя по всему, решили не выходить на торги за такой мелочью, и оставить ее дружественной структуре.
Куда больше всех интересовал результат тендера Нацбанка по рефинансированию. Оно происходило под плавающую ставку 8% годовых: если учетная ставка будет меняться, то вслед за ней будет меняться и цена финансирования. Долгосрочные (на 1-5 лет) займы от регулятора получило 11 банков на общую сумму 2,4 млрд грн, а среднесрочные (90 дней) - 4 банка на 457 млн грн. Это намного больше, чем думали финансисты и прогнозировали заранее. Данная тема активно обсуждалась в финансовом сообществе.
"Банки стали сводить воедино свои планы по фондированию и кредитованию, и поняли, что им практически не во что вкладываться на продолжительные сроки. Поддержка текущей ликвидности - это операционная активность, и здесь все ясно. Но непонятно, во что вкладывать 5-летнее рефинансирование. Какие проекты можно в нынешнее время рискнуть и профинансировать на такой срок, да и какие проекты в принципе могут нуждаться в долгосрочном кредитовании. Тоже самое касается и вложений в ценные бумаги, сроки которых намного короче. Потому мы и вышли на такие объемы по рефинансированию в итоге", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Будет ли новое рефинансирование НБУ перевкладываться в покупку новых выпусков гособлигаций Минфина - банкиры пока не берутся предсказывать. Хотя допускают, что размещение ОВГЗ в ближайший вторник, 12 мая, будет достаточно масштабным. Это несмотря на то, что правительство по сложившейся в карантин традиции не заявило лимиты.
Известно лишь, что рынку предложат ОВГЗ сроком на 3 и 6 месяцев. Объем и валюта не указываются. Не исключается, что это может быть гривна и доллар. Валютных бумаг ждут из-за крупного погашения в среду старого долларового выпуска гособлигаций - на $325 млн. Еще будет заметный гривневый платеж по купону (проценты) - 914 млн грн. Минфин может предложить держателям бумаг перевложить полученное. Вообще на этой неделе должна состояться целая пачка выплат по разным видам бумаг. Они разбросаны на три дня и исчисляются в разных суммах:
• 12 мая: купоны (проценты) на $9 млн и 914 млн грн, погашение ОВГЗ на $325 млн; • 13 мая: купон на $1 млн; • 16 мая: купон на 141 млн.
Совершенно очевидно, что денег потребуется немало, потому и одалживать могут крупные суммы.
Все это может влиять на валютный спрос. До конца непонятно, какие из погашенных сумм будут конвертировать и выводиться, и какие - перевложат. Потому циркуляция капитала может активизироваться, что в условиях малоликвидного межбанка может провоцировать раскачку курса.
Особенно, если не забывать, что НАК "Нафтогаз", который на этой неделе стал главным валютным продавцом на межбанке, может продолжить конвертацию своей выручки. По слухам, на следующей неделе он может выбросить на рынок более $1 млрд. Чтобы государство получило в бюджет побольше гривны с этого доллара - курс вполне могут раскачать и поднять.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
СЕРЕДА, 6 ТРАВНЯ Більша частина коштів "Нафтогазу", які компанія сплатить до держбюджету у вигляді дивідендів, підуть на будівництво доріг та на реконструкцію і будівництво приймальних відділень лікарень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. https://www.epravda.com.ua/news/2020/05 ... kBRRmozcoE
Разгадка: денег еле хватит на пенсии, для этого даже заберут деньги на строительство дорог и приемных больниц
Moneta написав:Торговля на валютном межбанке была не очень масштабной. Объем сильно сократился - со вчерашних $270 млн до $98 млн.
Казначеи рассказали, что главным валютным продавцом на межбанке третий день подряд остается НАК "Нафтогаз", просто сегодня продавал не очень много доллара. Говорят, что сделки проводил через Укргазбанк и Ощадбанк. Из числа покупателей выделяли Ситибанк, который взял на рынке не самую крупную сумму (до $10 млн), тем не менее его сделки превышали покупки коллег. В Нацбанке, судя по всему, решили не выходить на торги за такой мелочью, и оставить ее дружественной структуре.
Куда больше всех интересовал результат тендера Нацбанка по рефинансированию. Оно происходило под плавающую ставку 8% годовых: если учетная ставка будет меняться, то вслед за ней будет меняться и цена финансирования. Долгосрочные (на 1-5 лет) займы от регулятора получило 11 банков на общую сумму 2,4 млрд грн, а среднесрочные (90 дней) - 4 банка на 457 млн грн. Это намного больше, чем думали финансисты и прогнозировали заранее. Данная тема активно обсуждалась в финансовом сообществе.
"Банки стали сводить воедино свои планы по фондированию и кредитованию, и поняли, что им практически не во что вкладываться на продолжительные сроки. Поддержка текущей ликвидности - это операционная активность, и здесь все ясно. Но непонятно, во что вкладывать 5-летнее рефинансирование. Какие проекты можно в нынешнее время рискнуть и профинансировать на такой срок, да и какие проекты в принципе могут нуждаться в долгосрочном кредитовании. Тоже самое касается и вложений в ценные бумаги, сроки которых намного короче. Потому мы и вышли на такие объемы по рефинансированию в итоге", - прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Будет ли новое рефинансирование НБУ перевкладываться в покупку новых выпусков гособлигаций Минфина - банкиры пока не берутся предсказывать. Хотя допускают, что размещение ОВГЗ в ближайший вторник, 12 мая, будет достаточно масштабным. Это несмотря на то, что правительство по сложившейся в карантин традиции не заявило лимиты.
Известно лишь, что рынку предложат ОВГЗ сроком на 3 и 6 месяцев. Объем и валюта не указываются. Не исключается, что это может быть гривна и доллар. Валютных бумаг ждут из-за крупного погашения в среду старого долларового выпуска гособлигаций - на $325 млн. Еще будет заметный гривневый платеж по купону (проценты) - 914 млн грн. Минфин может предложить держателям бумаг перевложить полученное. Вообще на этой неделе должна состояться целая пачка выплат по разным видам бумаг. Они разбросаны на три дня и исчисляются в разных суммах:
• 12 мая: купоны (проценты) на $9 млн и 914 млн грн, погашение ОВГЗ на $325 млн; • 13 мая: купон на $1 млн; • 16 мая: купон на 141 млн.
Совершенно очевидно, что денег потребуется немало, потому и одалживать могут крупные суммы.
Все это может влиять на валютный спрос. До конца непонятно, какие из погашенных сумм будут конвертировать и выводиться, и какие - перевложат. Потому циркуляция капитала может активизироваться, что в условиях малоликвидного межбанка может провоцировать раскачку курса.
Особенно, если не забывать, что НАК "Нафтогаз", который на этой неделе стал главным валютным продавцом на межбанке, может продолжить конвертацию своей выручки. По слухам, на следующей неделе он может выбросить на рынок более $1 млрд. Чтобы государство получило в бюджет побольше гривны с этого доллара - курс вполне могут раскачать и поднять.
Михаил Кухар, считает, что 334млн погашение будет по валютным, НЕ гривневым.
Вспоминаем классику,если ВВП падает,а количество денежных знаков обслуживающих экономику растёт,то что происходит? Правильно,выравнивается стоимость(ценность) этих самых денег,с учётом уменьшения объёмов товаров и услуг.
А также о вопросах оттока вкладов:
Объем наличных денег в общей денежной массе Украины с начала этого года увеличился на 30 млрд грн, о чем заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.
Вот такая интересная информация. За весь прошлый год наличка выросла на 6%,это нормально,учитывая инфляцию и рост ВВП. Количество товаров увеличилось,надо было больше денег для обслуживания. А вот сейчас обратная ситуация,ВВП падает,инфляция ну не знаю,наверное в пределах официальных 2%. Так вот,налички стало больше на 7.8%. Учитывая падение ВВП,становится интересно)))
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 08 тра, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:Вспоминаем классику,если ВВП падает,а количество денежных знаков обслуживающих экономику растёт,то что происходит? Правильно,выравнивается стоимость(ценность) этих самых денег,с учётом уменьшения объёмов товаров и услуг.
А также о вопросах оттока вкладов:
Объем наличных денег в общей денежной массе Украины с начала этого года увеличился на 30 млрд грн, о чем заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.
Михаил Кухар, считает что девальвации не будет серьезной, сальдо платежного баланса будет 1.5млрд - 4млрд $
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Moneta написав:Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 8 мая заслушает отчет главы Национального банка Якова Смолия о деятельности центробанка в условиях карантина.
Заслушали ? Удовлетворительно ? Где инфа ? ПолистайТЕ Страну.
перенесли на 13 мая. насчет страны сарказм не понятен. альтернатива - мантры гривнодепозитчиков и очень редкая инфа от многоуважаемых участников МБ на этой ветке.
ну и споры на 100 грн с сотрудником "средней дистрибьюции" (фейспалм)
Ну вообще-то заслушали. И ничего особенного там не случилось, потому ваш любимый сайт нихрена об этом и не написал))
А 13 - заседание ВР, где, среди прочего, возможно выступит Смолий. Да вот только уволить его Рада не может даже если очень захочет. И поводов как-бы никаких нет.