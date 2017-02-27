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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5364536553665367

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 07:56

somilitark Вспоминаем классику,если ВВП падает,а количество денежных знаков обслуживающих экономику растёт,то что происходит?
Правильно,выравнивается стоимость(ценность) этих самых денег,с учётом уменьшения объёмов товаров и услуг.

Ага, и падают поступления в казну, притом "снежный ком" нарастает и даже, если залить систему баблом и победить короновирус "за один день", нужны месяцы на восстановление.
Вообщем, как бы, без "внешнего вмешательства", уже не выгрестись.
Вопрос в том, нужно ли "внешним" это самое вмешательство, так сказать спасение нашей экономики.
Replay
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