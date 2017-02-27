Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
Додано: Суб 09 тра, 2020 07:56
Ага, и падают поступления в казну, притом "снежный ком" нарастает и даже, если залить систему баблом и победить короновирус "за один день", нужны месяцы на восстановление.
Вообщем, как бы, без "внешнего вмешательства", уже не выгрестись.
Вопрос в том, нужно ли "внешним" это самое вмешательство, так сказать спасение нашей экономики.
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