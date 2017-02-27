Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
Додано: Суб 09 тра, 2020 07:56
Ага, и падают поступления в казну, притом "снежный ком" нарастает и даже, если залить систему баблом и победить короновирус "за один день", нужны месяцы на восстановление.
Вообщем, как бы, без "внешнего вмешательства", уже не выгрестись.
Вопрос в том, нужно ли "внешним" это самое вмешательство, так сказать спасение нашей экономики.
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А якщо врахувати зменшення швидкості обороту грошей..бо всі на карантині...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 09 тра, 2020 09:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:10
ноу хау в том, что М2 / ЗВР - дает цифру, которую не притянешь в тек курсу))
а М1 - вроде похоже))
одна из причин - агрегаты содержат наличные деньги Украины, а вот ЗВР - не учитывает наличный доллар, которого в Украине очень много - в грн эквиваленте - больше наличной гривны
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну и что?
Ничего страшного в такой эмисси нет!
Недо учитывать курс доллара!
Если пересчитать ггривневую эмииссию в долларах, то сегодняшняя эмиссия гривна мизерна и никак не повлияет на курс
Вы попробуйте в банке (любом) поменять хотя бы 15 тыс $
вам не поменяют! Нет гривны!
В банках с удовольствием продадут Вам синенькие баксы с номерами подряд, любую сумму, а обратно доллары у Вас не купят!
Вопрос: а зачем люди вообще покупают доллары? По привычке?
Ведь выгодней гривнедепо.
Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемые форумчане!
Как Вы думаете, будет ли продлена цепочка необратимой девальвации гривны, а именно:
1998г - 2000гг: с 1,8 доллар вырос до 5.2 грн за 1 доллар
2008-2009 гг: с 4,16 по 8 грн за 1 доллар
2014-2015 гг : с 8,1 по 24 грн за 1 доллар
..............
2020 - 2021 : ?
Что по мне, так гривне ничего не угрожает
кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков мс последующим отыграшем почти всего потерянного.
ЗВР высокий
эмиссия гривны мизерная по сравнению с 2012 -2013 годами
2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары
гривнедепозит с пополнением лучший способ сохранить заработанное (если не учитывать маловероятную оккупацию Украины Путиным)
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