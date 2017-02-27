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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5365536653675368>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Монета, молодець! Гарні цитати.
Але є питання?
Що ви особисто про це думаєте?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 07:56

somilitark Вспоминаем классику,если ВВП падает,а количество денежных знаков обслуживающих экономику растёт,то что происходит?
Правильно,выравнивается стоимость(ценность) этих самых денег,с учётом уменьшения объёмов товаров и услуг.

Ага, и падают поступления в казну, притом "снежный ком" нарастает и даже, если залить систему баблом и победить короновирус "за один день", нужны месяцы на восстановление.
Вообщем, как бы, без "внешнего вмешательства", уже не выгрестись.
Вопрос в том, нужно ли "внешним" это самое вмешательство, так сказать спасение нашей экономики.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:А вот сейчас обратная ситуация,ВВП падает,инфляция ну не знаю,наверное в пределах официальных 2%.
Так вот,налички стало больше на 7.8%.
Учитывая падение ВВП,становится интересно)))
А якщо врахувати зменшення швидкості обороту грошей..бо всі на карантині...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:10

  starsn написав:
  Anadonta написав:
По теории - экономически обоснованный курс гривны по отношению к доллару США. Но если бы все было так просто...


Да в том то и проблема, что я знаю теорию... И она гласит, что для таких целей использует соотношение М2/ЗВР. Поэтому интересно, почему только здесь используется именно агрегат М1, а не М2, может есть какое-то ноу-хау применительно к конкретному случаю.


ноу хау в том, что М2 / ЗВР - дает цифру, которую не притянешь в тек курсу))
а М1 - вроде похоже))

одна из причин - агрегаты содержат наличные деньги Украины, а вот ЗВР - не учитывает наличный доллар, которого в Украине очень много - в грн эквиваленте - больше наличной гривны
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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ну и что?
Ничего страшного в такой эмисси нет!
Недо учитывать курс доллара!
Если пересчитать ггривневую эмииссию в долларах, то сегодняшняя эмиссия гривна мизерна и никак не повлияет на курс

Вы попробуйте в банке (любом) поменять хотя бы 15 тыс $
вам не поменяют! Нет гривны!
В банках с удовольствием продадут Вам синенькие баксы с номерами подряд, любую сумму, а обратно доллары у Вас не купят!

Вопрос: а зачем люди вообще покупают доллары? По привычке?
Ведь выгодней гривнедепо.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые форумчане!
Как Вы думаете, будет ли продлена цепочка необратимой девальвации гривны, а именно:
1998г - 2000гг: с 1,8 доллар вырос до 5.2 грн за 1 доллар
2008-2009 гг: с 4,16 по 8 грн за 1 доллар
2014-2015 гг : с 8,1 по 24 грн за 1 доллар
..............
2020 - 2021 : ?
20.. - 20... ?
Что по мне, так гривне ничего не угрожает.
Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.
ЗВР Украины высокий, эмиссия гривны мизерная (в долларовом эквиваленте) по сравнению с 2011 -2013 годами или ранее.

2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).
Имхо, с 2019 года поменялась парадигма накопления сбережений, а именно: гривнедепозит с пополнением лучший способ сохранить заработанное (если не учитывать маловероятную оккупацию Украины Путиным или раздел страны пропутинскими прихвостнями.)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 тра, 2020 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 10:40

  Yuri_61 написав: Нет гривны!

Хорошая шутка. И гривну нашкребают со всего отделения, старенькую и поношенную.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:07

  alex_dvornichenko написав:
  Yuri_61 написав: Нет гривны!

Хорошая шутка. И гривну нашкребают со всего отделения, старенькую и поношенную.

А мне наоборот из банкоматов постоянно попадаются свеженапечатанные 500 грн и 1000 грн купюры.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
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varlo
 
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