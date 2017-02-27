varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
может. А может и нет. Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр). + налоговая нагрузка, само собой.
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
может. А может и нет. Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр). + налоговая нагрузка, само собой.
Конечно сдача будет приносить больше. Тут же вопрос в том, что в пасивней банковского вклада придумать архисложно. Если есть возможность и желание администрировать этот движ, то как минимум домик на берегу моря в Болгарии это весело. Молоденьких туристочек бартером можно селить ))
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
В Польщі так, вона за 15..20р. дожене Німеччину. Болгарія, ну там мало перспективно, так як вона не є і вряд чи стане економічним тигром
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...
Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает.
Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.
Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди. Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.
2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).
Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает. А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%. Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...." Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни. Всем пока.
varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...