может. А может и нет.
Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр).
+ налоговая нагрузка, само собой.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30
может. А может и нет.
Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр).
+ налоговая нагрузка, само собой.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34
Конечно сдача будет приносить больше. Тут же вопрос в том, что в пасивней банковского вклада придумать архисложно. Если есть возможность и желание администрировать этот движ, то как минимум домик на берегу моря в Болгарии это весело. Молоденьких туристочек бартером можно селить ))
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:38
В Польщі так, вона за 15..20р. дожене Німеччину.
Болгарія, ну там мало перспективно, так як вона не є і вряд чи стане економічним тигром
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:41
Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
неплохо бы понимать, насколько больше. Когда это в твоём городе, массу вопросов можно порешать по вечерам/выходным.
А когда в другой стране - придётся платить наёмным людям за каждый чих.
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54
Ааа...я думал вы лично будете там веселиться. Бизнес на расстоянии чреват воровством и безответственностью наемных людей, тем более Болгары с нашим менталитетом.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:25
Yuri_61
Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает.
Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди.
Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.
Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает.
А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%.
Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...."
Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни.
Всем пока.
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:28
Да, как раз думал про Бургас.
Как вариант
Просто же хотели и сами приезжать летом на несколько недель.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 09 тра, 2020 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
летом 2008 мне точ в точ говорили что нет гривны, а долларов навалом #беринехочу, даже курс укрепился как бы в доказательство к вышесказанному. Впечатление что кто то преднамеренно распускает слухи, чтобы народ нёс зелень в кассы а не наоборот. Откуда такая уверенность в стабильности, ввп падает, рентабельность многих бизнесов отрицательная, кредитовать кроме правительства некого.
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