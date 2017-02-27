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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5366536753685369>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:30

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

может. А может и нет.
Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр).
+ налоговая нагрузка, само собой.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34

  juristkostya написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

может. А может и нет.
Надо прикинуть админ издержки (уборки, ремонты, поиск жильцов, выбивание долгов, периодические контакты с коммунальными службами и пр).
+ налоговая нагрузка, само собой.

Конечно сдача будет приносить больше. Тут же вопрос в том, что в пасивней банковского вклада придумать архисложно. Если есть возможность и желание администрировать этот движ, то как минимум домик на берегу моря в Болгарии это весело. Молоденьких туристочек бартером можно селить ))
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:38

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

В Польщі так, вона за 15..20р. дожене Німеччину.
Болгарія, ну там мало перспективно, так як вона не є і вряд чи стане економічним тигром
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:41

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:Конечно сдача будет приносить больше. Тут же вопрос в том, что в пасивней банковского вклада придумать архисложно.
неплохо бы понимать, насколько больше. Когда это в твоём городе, массу вопросов можно порешать по вечерам/выходным.
А когда в другой стране - придётся платить наёмным людям за каждый чих.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54

  juristkostya написав:
  alex_dvornichenko написав:Конечно сдача будет приносить больше. Тут же вопрос в том, что в пасивней банковского вклада придумать архисложно.
неплохо бы понимать, насколько больше. Когда это в твоём городе, массу вопросов можно порешать по вечерам/выходным.
А когда в другой стране - придётся платить наёмным людям за каждый чих.

Ааа...я думал вы лично будете там веселиться. Бизнес на расстоянии чреват воровством и безответственностью наемных людей, тем более Болгары с нашим менталитетом.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:25

Yuri_61
Что по мне, так гривне ничего не угрожает.

Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает. :D
Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.

Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди.
Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.
2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).

Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает.
А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%.
Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...."
Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни. :(
Всем пока.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:28

  Ne moskal написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?

Kvartira na more vozle Burgasa Vam dast te zhe 2-3% godovih -- rabotaet vsego 3 mesiaca, Luchshe v samom Burgase ili Varne, i sdavat bolraram vse 12 mesiacev...

Да, как раз думал про Бургас.
Как вариант
https://bolgariadom.com/kvartiry/dvuhkomnatniye/kvartira-s-vidom-na-more-v-kvartale-burgasa-sarafovo
Просто же хотели и сами приезжать летом на несколько недель.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Вопрос: а зачем люди вообще покупают доллары? По привычке?
Ведь выгодней гривнедепо.

летом 2008 мне точ в точ говорили что нет гривны, а долларов навалом #беринехочу, даже курс укрепился как бы в доказательство к вышесказанному. Впечатление что кто то преднамеренно распускает слухи, чтобы народ нёс зелень в кассы а не наоборот. Откуда такая уверенность в стабильности, ввп падает, рентабельность многих бизнесов отрицательная, кредитовать кроме правительства некого.
vitaliian
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