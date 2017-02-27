Додано: Суб 09 тра, 2020 12:25

Что по мне, так гривне ничего не угрожает.

Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.

2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).

Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает.Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди.Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает.А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%.Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...."Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни.Всем пока.