Додано: Суб 09 тра, 2020 14:14

Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.

Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)

положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)

Первоначальный взнос: 81000

Процентная ставка: 12% годовых

Срок депозита: 6 лет



Результат

Итоговая сумма выплат: 159879.64

в том числе %: 78879.64

т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.

зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.



Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).

Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.