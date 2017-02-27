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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5366536753685369

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:23

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:00

  vitaliian написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?


тот ошибается, кто думает, что недвижимость - это актив.
недвижимость - это геморрой.
не завидуйте, у кого в декларации па10 квартир. Ну нравится им этот гемор. Мазохисты не переведутся.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 5366536753685369
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