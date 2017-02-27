карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 тра, 2020 13:23
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:00
тот ошибается, кто думает, что недвижимость - это актив.
недвижимость - это геморрой.
не завидуйте, у кого в декларации па10 квартир. Ну нравится им этот гемор. Мазохисты не переведутся.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет
Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.
Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
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