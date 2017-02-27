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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5367536853695370>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 318
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
6
26.01-26.5
6%
19
26.51-27.0
9%
28
27.01-27.5
14%
44
27.51-28.0
13%
42
28.01-28.5
9%
30
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
14
29.51-30.0
4%
13
больше 30
21%
66
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:23

  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:00

  vitaliian написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?


тот ошибается, кто думает, что недвижимость - это актив.
недвижимость - это геморрой.
не завидуйте, у кого в декларации па10 квартир. Ну нравится им этот гемор. Мазохисты не переведутся.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35

  vitaliian написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?

якщо взяти зараз після карантина, поки долар ПА4.2 до злотого, а продати через років так 5, коли злотий зміцниться до ПА3.5, а нерхумості подорожчає на 50%, а ВВП Польщі буде рости кожного року по 3...4% , то пара місяців без оплати квартирантів майже не буде замітна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:37

  Replay написав:Yuri_61
Что по мне, так гривне ничего не угрожает.

Ну да, многие доедают последние "баксы", потом просто будут дохнуть, притом гривне - ничего не угрожает. :D
Кризис 2020 года выявился липовым,это была коррекция рынков с последующим отыграшем почти всего потерянного.

Та не, Кризис ещё не закончился, всё впереди.
Цели любого Кризиса - перераспределение "собственности"(средств производства и пр.), так что...подождём ещё.
2й вопрос: с 2019 года не вижу смысла копить доллары (не надёжный доллар оказался как средство накопления).

Солидарен! И доллар ненадёжен и гривна и золото. АК-47, получше работает.
А если серьёзно, то пару месяцеа назад, ещё были призрачные шансы на спасение, сечас - уже всё предрешено на 90%.
Жду коллапса "верхов" с последующим "сокращением...."
Увы, увы...это как больному раком на последней стадии втирать о будущей счастливой жизни. :(
Всем пока.

Тоже считаю, что кризис пока не начался (в явной фазе). Но все условия были созданы ещё до короны.
Сейчас пока пересидели на старых заначках и займах, для бюджетников собрали налоги наперёд, и профинансировали из расходов будущих периодов.

Но уже сейчас в мире идёт движ, и (как всегда)до Украины он доходит с запозданием. Движ с нефтью, авиаотраслью, сырьевыми и "туристическими" валютами, и т.д.

До нас дойдёт, когда станет понятно, что там с урожаем, что там с ценами на него, что там с металлом, что с долгами. Когда навес необеспеченной бумаги невозможно будет сдерживать. Когда уже нельзя будет собрать налоги наперёд, и взять финансирование из
будущих периодов.

Ну а пока - гуляем! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:41

  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.

:?: :?: :?:
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  1472580369 написав:Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?


а ще в ПриватБанку (і багатьох інших) можна було спокійно "вирощувати" валютний депозит по 10% річних!
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:59

  1472580369 написав:
  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.

:?: :?: :?:
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?

В том что держать $ не правильно ! И его скоро отменят, то ли дело держать гривну в укр банках 5лет и терять по 20000грнв год!
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:00

  vitaliian написав:
  varlo написав:Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса?
карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?


зачем Польша, лучше сразу LA, NY
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:04

  1472580369 написав:
  Yuri_61 написав:Депозит даже по 12% годовых перекрывает девальвацию гривны.
Допустим в 2013 году было у вас 81000 грн (эквивалент 10 тыс дол.)
положили на депозит со сложным процентом. Пусть под 12% (хотя % был выше!)
Первоначальный взнос: 81000
Процентная ставка: 12% годовых
Срок депозита: 6 лет

Результат
Итоговая сумма выплат: 159879.64
в том числе %: 78879.64
т.е. даже перекрывает "профит", если бы вы в 2013 году конвертировали гривну в доллары по курсу 8,1 и продали эти 10 тыс. дол. через шесть лет.
зачем много у нас таких тупней, что связываются с долларом, который могут США отменить, чтобы свой долг аннулировать.

Зачем? Если есть гривнедепо со сложными процентами? (исключая ситуацию, что Пуйло нападёт).
Имхо, надо немедлить и продавать все до одного доллара и на такой депозит (по нескольким госбанкам)и на 5 лет их мариновать там под сложные проценты.

:?: :?: :?:
Було в мене 10 000$ в 2013 - зараз пішов здав їх і отримав 270 000 грн.
В чім сіль Вашого допису?


соль в том, что я считал приём па23,4
Yuri_61
 
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