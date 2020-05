Додано: Суб 09 тра, 2020 14:35

vitaliian написав: varlo написав: Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса? Да, в долларе всего 2-3% годовых - не имеет смысла держать в банке. Может лучше квартиру в Польше купить и сдавать в аренду, например, во Вроцлаве? Или в Болгарии на берегу моря где-нибудь возле Бургаса? карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете? карантин прекрасный пример. Закроет ваш Вроцлав границы а квартирант перестанет платить, что делать будете?

якщо взяти зараз після карантина, поки долар ПА4.2 до злотого, а продати через років так 5, коли злотий зміцниться до ПА3.5, а нерхумості подорожчає на 50%, а ВВП Польщі буде рости кожного року по 3...4% , то пара місяців без оплати квартирантів майже не буде замітна. якщо взяти зараз після карантина, поки долар ПА4.2 до злотого, а продати через років так 5, коли злотий зміцниться до ПА3.5, а нерхумості подорожчає на 50%, а ВВП Польщі буде рости кожного року по 3...4% , то пара місяців без оплати квартирантів майже не буде замітна.

